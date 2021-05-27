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Экс-посол назвал условие визита Байдена в Украину

27 мая 2021, 11:00
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Вероятность присутствия высокой делегации из США на праздновании 30-й годовщины Независимости Украины очень велика, но вряд ли ее возглавит Джо Байден.

Джо Байден
Джо Байден может приехать в Украину при одном условии - Чалый / Фото Reuters

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый считает, что вероятность присутствия высокой делегации из Вашингтона на праздновании 30-й годовщины Независимости Украины очень велика. При этом визит самого главы Белого дома Джо Байдена возможен лишь при одном условии.

Чалый отметил в эфире Obozrevatel, что Байден вряд ли возглавит американскую делегацию, если она приедет в конце августа на празднование Дня Независимсти. Экс-посол считает, что визит Байдена может произойти только в случае эскалации боевых действий на Донбассе.

Кроме того, дипломат прокомментировал грядущую встречу президентов США и России. Он считает, что между Байденом и Путиным не будет "договоренностей за спиной" относительно Украины. Чалый добавил, что официальный Вашингтон рассматривает Российскую Федерацию как ключевого противника – об этом говорится, в частности, и во внешнеполитической доктрине этого государства.

Встреча Байдена и Путина - о чем ранее писал Главред:

  • Встреча президента США Джо Байдена с главой РФ Владимиром Путиным пройдет 15-16 июня в Женеве.
  • Белый дом и Кремль на этой неделе проводят окончательное согласование вопроса по подготовке к саммиту Вашингтона и Москвы.
  • Мероприятие должно состояться по возвращению Байдена с первой международной поездки с момента вступления в должность.

Владимир Путин Джо Байден День Независимости Украины Валерий Чалый новости Украины
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