Экс-посол назвал условие визита Байдена в Украину

Вероятность присутствия высокой делегации из США на праздновании 30-й годовщины Независимости Украины очень велика, но вряд ли ее возглавит Джо Байден.
Бывший посол Украины в США Валерий Чалый считает, что вероятность присутствия высокой делегации из Вашингтона на праздновании 30-й годовщины Независимости Украины очень велика. При этом визит самого главы Белого дома Джо Байдена возможен лишь при одном условии.
Чалый отметил в эфире Obozrevatel, что Байден вряд ли возглавит американскую делегацию, если она приедет в конце августа на празднование Дня Независимсти. Экс-посол считает, что визит Байдена может произойти только в случае эскалации боевых действий на Донбассе.
Кроме того, дипломат прокомментировал грядущую встречу президентов США и России. Он считает, что между Байденом и Путиным не будет "договоренностей за спиной" относительно Украины. Чалый добавил, что официальный Вашингтон рассматривает Российскую Федерацию как ключевого противника – об этом говорится, в частности, и во внешнеполитической доктрине этого государства.
Встреча Байдена и Путина - о чем ранее писал Главред:
- Встреча президента США Джо Байдена с главой РФ Владимиром Путиным пройдет 15-16 июня в Женеве.
- Белый дом и Кремль на этой неделе проводят окончательное согласование вопроса по подготовке к саммиту Вашингтона и Москвы.
- Мероприятие должно состояться по возвращению Байдена с первой международной поездки с момента вступления в должность.