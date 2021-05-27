Экс-посол назвал условие визита Байдена в Украину

Джо Байден может приехать в Украину при одном условии - Чалый / Фото Reuters

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый считает, что вероятность присутствия высокой делегации из Вашингтона на праздновании 30-й годовщины Независимости Украины очень велика. При этом визит самого главы Белого дома Джо Байдена возможен лишь при одном условии.

Чалый отметил в эфире Obozrevatel, что Байден вряд ли возглавит американскую делегацию, если она приедет в конце августа на празднование Дня Независимсти. Экс-посол считает, что визит Байдена может произойти только в случае эскалации боевых действий на Донбассе.

Кроме того, дипломат прокомментировал грядущую встречу президентов США и России. Он считает, что между Байденом и Путиным не будет "договоренностей за спиной" относительно Украины. Чалый добавил, что официальный Вашингтон рассматривает Российскую Федерацию как ключевого противника – об этом говорится, в частности, и во внешнеполитической доктрине этого государства.

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