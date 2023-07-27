Предприниматель Кацуба: Диджитализация - кратчайший путь обеспечить доверие между бизнесом и государством

Технически несложно как получать сведения о работе бизнеса, так и прозрачно платить налоги перед государством, отметил эксперт.

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Александр Кацуба

Попытки построить эффективную коммуникацию между бизнесом и государством – это необходимый процесс, но между государственными органами и предпринимателями все еще есть недоверие. Это можно преодолеть только открытой коммуникацией с двух сторон. Механизмом, который может выстроить это прозрачное взаимодействие, является диджитализация. Об этом в статье для УНН пишет предприниматель, эксперт по энергетике Александр Кацуба.

Главное, что все годы независимости вызвало скепсис предпринимателей к государственной системе – неизвестность и непредсказуемость правил, пишет предприниматель. Постоянное изменение правил игры - едва ли не единственная стабильность в отношениях "бизнес - государство". Бизнес не должен страдать от злоупотреблений налоговой и силовиков, он должен работать. Расходы на юристов и бухгалтеров слишком высоки, потому что постоянно нужно подстраиваться под новации, о которых никто не просил и не несут никакой пользы. А что нужно со стороны бизнеса? Очень просто – соблюдать те же принципы, которых мы как сообщество требуем от государства. Со стороны бизнеса тоже необходима прозрачность и готовность играть с государством "в открытую".

Именно диджитализация может обеспечить такое прозрачное и понятное взаимодействие. Технически несложно как получать сведения о работе бизнеса, так и прозрачно и автоматически платить налоги и выполнять другие обязательства перед государством. Нужна только политическая воля и взаимное доверие, чтобы начать этот процесс. И быстро добиться необходимого результата. Такие шаги навстречу позволят сделать страну инвестиционно привлекательной по-настоящему, резюмирует Кацуба.

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Александр Кацуба – украинский предприниматель, эксперт в сфере энергетики, владелец компании АЛЬФА ГАЗ.