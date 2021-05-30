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Эксперт объяснил, почему украинцы не дождутся проплывающего по реке трупа Путина

30 мая 2021, 05:02
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Украинцы должны полагаться только на самих себя, убежден Юрий Романенко.

Юрий Романенко
Юрий Романенко / УНИАН

Каждый народ имеет свою миссию, а украинцы показывают всему миру, как не нужно делать, заявил руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко.

" Украина войдет в учебники, как страна, показывающая, как не нужно жить", - подчеркнул он во время чата в Главреде.

Эксперт увреен в том, что каждый из украинцев должен начать с себя для изменения ситуации: не давать взятки, не превышать скорость за рулем и постепенно что-то начнет меняться в стране.

"Каждый должен понять, что должен делать то, что зависит от него. Когда мы поймем, что должны полагаться только на самих себя, как страна, мы дико рванем вперед, потому что у нас много ресурсов, и мы очень креативный народ. А если мы будем обезьянами, которые сидят на берегу реки и ждут, когда мимо проплывет труп Путина, мы упустим еще лет 50. Не нужно ничего ждать, ведь время – это самый дорогой ресурс. 30 лет Украина слила "в трубу", хотя отдельные личности достигли успехов", - говорит политолог.

Он убежден, что украинский парадокс состоит в том, что по отдельности тут много интересных и сильных личностей, а вместе – "стадо баранов".

"У людей, едва ступивших на Банковую, тут же появляются лубяные глаза и слова о том, что народ их не понимает. Да все мы понимаем: все идет по кругу, и каждая новая власть делает все то же, что делали ее "папередники". Спасение утопающих – дело рук самих утопающих, то есть, если хотите хорошо жить, гребите. Не хотите – ждите Байдена в голубом вертолете, который спасет от Путина", - добавил Романенко.

Ранее Романенко раскрыл планы США и РФ насчет Украины и назвал главный просчет Киева.

Юрий Романенко новости Украины
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