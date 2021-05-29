Эксперт раскрыл планы США и РФ насчет Украины и назвал главный просчет Киева

Юрий Романенко / УНИАН

Соединенные Штаты "юзают" Украину, используя своих "агентов влияния" - прозападных политиков, которых называют "соросятами" и "грантоедами", заявил Руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко.

"Каким образом? Через контроль над теми или иными государственными институтами дается возможность западным компаниям зарабатывать на Украине. Все просто и цинично", - подчеркнул он во время чата в Главреде.

Эксперт уверен, что Запад Украине предоставляет техническую помощь потому что она позволяет создать условия для продвижения собственных интересов и потом "отбить" ее.

"Дали европейцы 600 миллионов евро – и тут же отбили эту сумму на поставках сырья из Украины в Европу. Потому что, условно говоря, из дерева, которое было обработано не в Украине, а в Европе, можно произвести мебель или что-то другое с более высокой добавленной стоимостью, а потом продать в ту же Украину и на этом заработать в 3-5 раз больше", - пояснил он.

Политолог отметил, что Украина на протяжении 30 лет занимает инфантильную позицию.

"В наших эфирах часто звучат слова о том, что Украина надеется, что ей окажут помощь. Но почему нам кто-то должен помогать? Мы что, дебилы, которые ни на что не способны, в частности, распоряжаться собственными землями, ресурсами? Пока что выглядит так, что нет, не способны. Наверное, пора выходить из такого состояния. России нужно то же самое: наши ресурсы, наши мозги, наши люди и наше стратегическое положение как буфера между Западом и РФ", - добавил Романенко.

Напомним, ранее Романенко заявил, что все, о чем президент Владимир Зеленский говорил во время своей пресс-конференции, было в духе иллюзии, которая возобладает над реальностью. Он полагает, что наша страна по одной причине не может рвануть вперед.