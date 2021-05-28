"Зеленский ушел в астрал": эксперт объяснил, почему Украина не может рвануть вперед

Владимир Зеленский оказался в астрале, считает эксперт / УНИАН

Руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко заявил, что все, о чем президент Владимир Зеленский говорил во время своей пресс-конференции, было в духе иллюзии, которая возобладает над реальностью. Эксперт полагает, что наша страна по одной причине не может рвануть вперед.

Одна из проблем нынешнего украинского лидера заключается в том, что он, как и многие предшественники, ушел в астрал – в мир виртуальных побед, которые рисует его команда, и общается с народом так, словно на самом деле все так и есть, рассказал эксперт на чате в Главреде.

Романенко отметил, что Зеленский, в частности, говорил о каких-то успехах благодаря новому закону о земле – о тысячах людей, получивших земельный участок.

"…Однако речь идет вовсе не о тех людях, о которых думает Зеленский – землю получили те же, кто всегда ее получал, и кто владеет огромными земельными банками в Украине. Президент сам не до конца понимал, о чем он говорил", – полагает собеседник.

Эксперт подчеркнул, что Зеленский также свалился в ахинею анахроничного исторического дискурса, и это находит отклик у значительной части населения.

По его мнению, зацикленность граждан Украины на "вишневих садах коло хати" (отрывок из стиха поэта Тараса Шевченко) не позволяет государству рвануть вперед.

Напомним, 20 мая Владимир Зеленский дал большую пресс-конференцию на госпредприятии Антонов (штаб-квартира находится в Киеве), посвященную итогам второй годовщины президентства. Пресс-конференция Зеленского длилась три часа.

Президент, в частности, рассказал о своей задаче на посту, говорил, что заканчивается эпоха коррупции и назвал условие завершения эпохи бедности. По его словам, такая эпоха завершится, когда все начнут платить налоги.