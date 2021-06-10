Эксперт объяснил, зачем Зеленского вызвали в Вашингтон

Байден даст Зеленскому "новые задания", считает Кочетков / УНИАН

Во время встречи президента Владимира Зеленского с главой Белого дома Джо Байденом украинскому лидеру донесут, о чем стороны договорились во время американо-российского саммита и заставят выполнять договоренности "сильных мира сего". Такое мнение в комментарии Главреду озвучил политический эксперт Александр Кочетков.

По его словам, то, что Байден озвучит Зеленскому, определит весь сценарий дальнейших взаимоотношений Украины и России, ситуации на Донбассе, реинтеграции ОРДЛО (или ее отсутствие) и тому подобное.

Кроме того, по мнению эксперта, на встрече с Зеленским Байден подчеркнет жесткую позицию США по чувствительным вопросам, например, сотрудничества с МВФ, руководства Нафтогаза и тому подобное.

"Однако любой политик должен делать хорошую мину даже при плохой игре, поэтому публично Зеленский будет радоваться, хотя по факту его вызывают в Вашингтон, во-первых, на отчет, во-вторых, для информирования о новых заданиях", - сказал эксперт.

При этом все равно у Украины останется возможность маневра или отказа от выполнения того, что для нее неприемлемо.

"Такая возможность есть всегда, так как задачи ставят нам, а мы их выполняем или выполняем не совсем, или выполняем наоборот (…) Кроме того, если мы будем отказываться выполнять или откладывать выполнение определенного решения, нужно предлагать что-то взамен. То есть Украине нужно стараться быть хотя бы младшим, но партнером, а не молчаливым исполнителем", - резюмировал эксперт.

Переговоры Зеленского и Байдена

Во вторник, 7 июня, состоялся телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с главой американского государства Джо Байденом. Хозяин Белого дома пригласил главу украинского государства приехать с визитом в Вашингтон. При этом Байден пообещал Зеленскому поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины на переговорах с Путиным.

Как рассказали в Офисе президента, в ходе переговоров Зеленский и Байден обсудили вопросы войны на Донбассе, ситуацию с Северным потоком-2 и интеграцию Украины в Североатлантический альянс. В июле Зеленский должен приехать в Вашингтон на переговоры с Байденом, в рамках которых будут обсуждаться детали саммита США и России в Женеве.

Позже на Банковой проинформировали о том, что Зеленский в ходе разговора с Байденом предложил создать четкий план вступления Украины в НАТО, который должен быть привязан к календарным датам.