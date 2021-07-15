Эксперт объяснил, зачем Меркель нужна была встреча с Зеленским и при чем тут Северный поток-2

Встречей с Зеленским Меркель хотела зафиксировать 15-летие своей каденции, считает Загородний / Фото Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель почувствовала отсутствие давления со стороны США, и теперь страна не прячет своих симпатий к России и в открытую играет стратегический для них вопрос - строительство газопровода Северный поток-2. Такое мнение озвучил в комментарии Главреду политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

"Меркель, как уходящий канцлер, на встрече с Зеленским выполняла следующую задачу – получить от него некие обещания (может быть, даже публичные), после чего приехать к Байдену и заявить, что с Украиной все решено, мол, они не против окончания строительства СП-2 и согласны на компенсации, а потому не стоит США мешать достраивать газопровод", - считает эксперт.

По словам Загороднего, встречей с Зеленским Меркель хотела зафиксировать 15-летие своей каденции, с чем и связана такая активность вокруг СП-2.

"Не исключаю, что есть и желание РФ сделать все возможное, чтобы СП-2 был необратимым. Потому что идут перевыборы, скорее всего будет коалиционное правительство, и "зеленые", которые будут в нем присутствовать, более скептично настроены в отношении его строительства и не исключено, что это может затормозить реализацию их планов. Потому Меркель уже ничего и не скрывает – не удивлюсь, если после отставки она будет работать в Газпроме", - отметил он.

При этом, по его словам, "зеленым" вряд ли удастся быстро остановить проект СП-2.

"Кроме того, РФ уже коррумпировала немецких политиков и на стольких из них имеет компромат, что наличие такой связки может творить чудеса – появление этого компромата в отношении наиболее ретивых политиков, которые не захотят содействовать РФ, приведет к тому, что таких политиков заставят уйти из политики навсегда", - резюмировал эксперт.

Встреча Зеленского и Меркель - о чем ранее писал Главред: