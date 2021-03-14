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Эксперт спрогнозировал, кто может возглавить Кабмин вместо Шмыгаля

14 марта 2021, 14:02
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Президенту Зеленскому нужно что-то менять. И первое, что он может сделать, – это поменять премьер-министра, а нынешнего сделать во всем виноватым.

Тарас Загородний
Премьерские перспективы Тимошенко – весьма большие, считает Тарас Загородний / УНИАН

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний назвал возможных кандидатов на пост премьер-министра Украины вместо действующего главы Кабмина Дениса Шмыгаля.

"Неписанный закон политики звучит так: вовремя найди виноватого, если ты не видишь вокруг виноватых, значит, виноват ты. Зеленскому уже нужно что-то менять. И первое, что он может сделать, – это поменять премьер-министра, а нынешнего сделать во всем виноватым", - сказал эксперт во время чата на Главреде.

По его словам, на данный момент есть два основных кандидата, которые могут заменить Шмыгаля на посту премьера. Это нынешний глава МВД Арсен Аваков и лидер Батькивщины Юлия Тимошенко.

"Аваков – он проявляет невиданную активность в последнее время, раздает интервью и намекает, что он готов, если попросят. А если не попросят, то и не надо – он встретит на своем нынешнем посту третьего президента, очередного премьер-министра. Тимошенко – это наиболее реалистичный вариант на данный момент", - считает Загородний.

Однако назначение премьером Тимошенко имеет для Зеленского свои плюсы и минусы.

"У Тимошенко в Раде есть своя фракция, которая сможет поддержать распадающееся большинство. Также она доказала, что тому, кто ее не услышал с первого раза или просто не послушался, будет плохо, а в наших условиях разбалансированности власти и отсутствия дисциплины это – хорошо", - отметил эксперт.

Кроме того, Тимошенко – волевой человек, способный решить основной для Зеленского вопрос, то есть вопрос тарифов.

"Тимошенко точно будет заниматься тарифами. Мы точно увидим загон Коболева и Витренко в такие места, где Макар телят не гонял. У нее уже есть законопроект, которым предлагается продавать газ с наценкой 30%, а Нафтогаз – ликвидировать, как ненужную надстройку. За счет таких шагов она бы смогла добиться снижения цен на газ, а это придало бы устойчивости власти, в первую очередь, Зеленскому", - считает Загородний.

В то же время, учитывая дуалистичность Конституции Украины, Тимошенко, став премьером, тут же станет центром власти в стране.

"Премьерство, конечно же, поднимет рейтинг самой Тимошенко, и в случае досрочных президентских выборов она выйдет во второй тур и выиграет у любого кандидата", - спрогнозировал эксперт.

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Электоральные симпатии украинцев - о чем ранее писал Главред:

  • В начале марта социологическая группа Рейтинг опубликовала свежий соцопрос. Социологи разобрались, кто из политиков лидирует по симпатиям среди украинцев в президентском рейтинге.
  • Согласно опросу, если бы выборы президента Украины состоялись бы вначале марта 2021 года, больше всего голосов получил бы нынешний глава государства Владимир Зеленский - 22,5%.
  • При этом за Петра Порошенко проголосовали бы 14,6%; за Юрия Бойко - 11,6%; за Юлию Тимошенко - 11,1%.
  • По данным Центра Разумкова, в начале февраля 2021 почти половина украинцев хотела проведения досрочных выборов президента Украины.
  • Согласно опросу, у Владимира Зеленского были шансы победить во втором туре Петра Порошенко, Юрия Бойко и Дмитрия Разумкова.
  • Согласно опросу КМИС, если бы президентские выборы состоялись во второй половине января 2021 года, то за Зеленского отдали бы голоса 13,4% всех опрошенных и 19,8% среди тех респондентов, кто определился с выбором.
  • Согласно предыдущему опросу КМИС, Владимир Зеленский также терял популярность. Если бы президентские выборы в Украине состоялись в конце 2020 года – то уровень поддержки Зеленского колебался бы на отметке в 27%.
  • Политолог и социолог, директор социологической службы Украинский барометр Виктор Небоженко считает, что у Виктора Медведчука есть неплохие шансы стать президентом Украины.
Юлия Тимошенко выборы в Украине Арсен Аваков Тарас Загородний новости Украины Денис Шмыгаль
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