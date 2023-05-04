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Эксперт спрогнозировал, возможна ли долгая осада Крыма украинской армией

Дмитрий Видоменко
4 мая 2023, 01:35
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Осада ВСУ полуострова Крым, считает эксперт Александр Мусиенко, в силу объективных причин не может быть молниеносной.
Керченский мост, Мусиенко
Керченский мост и Александр Мусиенко / коллаж фото УНИАН и kerch_most_ru

Атаками по Крымскому мосту ВСУ могут поставить русских оккупантов в довольно затруднительное положение. Об этом в интервью Главреду сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Отчасти это тот план Ходжеса (бывшего главкома сил НАТО в Европе – Главред), который он показывал и говорил, что надо подойти к Крыму, наносить удары по военным объектам оккупантов в Крыму плюс перебить мост для того, чтобы у них не было нормальной логистики. Конечно, это имеет смысл и так нужно действовать, когда мы туда подойдем. И цель, которая при этом ставится – ультиматум, при котором Россия выводила бы свои войска с территории Украины, потому что иначе они будут уничтожены в боях. Думаю, с этой целью это и нужно делать", − сказал он.

Осада Крыма, считает Мусиенко, в силу объективных причин не может быть молниеносной.

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"Что касается военной составляющей таких действий, то осаду Крыма можно и нужно делать. Но надо учитывать, что это может занять несколько месяцев. Не забывайте, что Россия имеет возможности подвозить ресурсы в Крым морским путем, из порта Новороссийск и других. То есть они еще будут иметь возможность что-то транспортировать кораблями. Конечно, это не те возможности, которые можно завезти через мост, но подвезти какое-то оружие, продовольствие или другие средства для поддержки своего контингента по крайней мере в Севастополе и создать из него пропагандистский миф о "великой крепости" они смогут. И это может занять некоторое время, потому что они будут там держаться. Но при условии, что мы разовьем нашу составляющую и по надводным дронам, и по другим средствам поражения и будем доставать до Севастополя, мы будем ускорять этот процесс", − сказал он.

Мусиенко утверждает, что если ВСУ возьмет полуостров в осаду, то та может затянуться от нескольких месяцев до года.

"И тогда это приведет либо к тому, что Россия согласится на ультиматум, который им будет поставлен, то есть в первую очередь вывести все войска с материковой части Украины, а также вывод войск с территории Крыма. Или же их действительно придется выбивать их оттуда военным путем, что даже при условии разрушения Крымского моста будет непростой задачей, потому что за Севастополь РФ будет сражаться и вряд ли так просто сдастся. Еще один возможный сценарий - если мы будем держать их в блокаде, и они будут длительное время держаться, то это может растянуться на несколько месяцев, год, а может даже и больше", − подытожил он.

Кто такой Александр Мусиенко

Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Смотрите интервью Александра Мусиенко Главреду:

Возвращение Крыма в Украину

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что как только армия Украины подойдет к административной границе с Крымским полуостровом, российские оккупанты будут бежать.

По его словам, люди выйдут на улицы и будут помогать ВСУ выгнать фейковые "крымские власти".

В Главном управлении разведки Минобороны Украины сказали, что страну-оккупанта Россию нужно отрезать от Крыма, чтобы полуостров не использовался в военных целях, а оккупанты совершили новый "жест доброй воли". Российские граждане должны как можно скорее покинуть Крымский полуостров.

Министр обороны Алексей Резников отметил, что Украина способна освободить Крым без боя. По его словам, как только будут перекрыты все пути снабжения, оккупанты РФ сами убедятся в том, что им нужно покинуть полуостров.

Война России против Украины:

Александр Мусиенко война России и Украины
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