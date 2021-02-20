Эксперты назвали следующую "жертву" санкционного удара СНБО

Дмитрий Фирташ / Reuters

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал введение санкций против нардепа от Оппозиционной платформы – За жизнь Виктора Медведчука и его окружения.

Как подчеркнул он в комментарии НВ, оценивать данное решение не стоит как персональную демонстрацию Путину, либо другим субъектам политики.

По его словам, единственное, что стоит отметить Кремлю в этих решениях, — Украина умеет и будет защищаться.

"Господин Медведчук, как и все остальные, мог бы жить по закону, но предпочёл — по привычным ему схемам. Искренне полагая, что он может игнорировать правила украинского государства. Зеленский — не такой президент, с которым Медведчук мог ужиться, имея общую выгоду", - считает Подоляк.

В то же время политический эксперт Анатолий Октисюк говорит, что следующие санкции Совета безопасности снова коснутся энергетической сферы.

Он считает, что правительство национализирует Региональную газовую компанию (РГК), которая принадлежит олигарху Дмитрию Фирташу.

Читайте такжеВ США оценили санкционный удар Киева по Медведчуку"Это решение станет частью договоренностей с американцами, которые хотят ослабить позиции Фирташа в Австрии, пока не удается добиться его экстрадиции в США. А для Украины, он остается монополистом распределения газа, поэтому угрожает национальной безопасности", — пояснил Октисюк.

По его словам, газовая монополия Фирташа блокирует реформу в этой сфере.

К слову, источник НВ в дипломатических кругах ранее назвал запуск конкурентного газового рынка — одной из самых ключевых реформ. Октисюк говорит: в команде Зеленского верят, что нейтрализация монополии Фирташа, позволит естественным способом снизить тарифы для населения.

Санкции против Виктора Медведчука и его окружения: