МИД Украины отреагировало на передачу "зеленых человечков" России

МИД Украины раскритиковали передагу вагнеровцев России / Капитал

В экстрадиции боевиков Вагнера президент Беларуси Александр Лукашенко сделал свой выбор в пользу России, а не Украины, которая также просила выдать некоторых участников группировки.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в эфире Украина 24.

Также чиновник отметил, что Украина не исключала возможность того, что белорусский президент будет разыгрывать данный вопрос разменной картой с Россией.

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"Теперь мы увидели, что он сделал выбор в пользу российской стороны, тем не менее наши органы досудебного расследования, прокуратуры сделали все необходимое для того, чтобы исчерпать все возможности для выдачи этих правонарушителей (боевиков ЧВК Вагнера, - ред.) украинской стороне", - заявил Енин.

Как писал Главред, Беларусь передала России 32 российских граждан, которые ранее были задержаны в Минске и объявлены бойцами частной военной компании Вагнера.

Об этом сообщает Генеральная прокуратура РФ. Россияне смогли вернуться на родину в рамках Минской конвенции о правовой помощи.

Напомним, 33 участника вооруженного формирования ЧВК Вагнер были задержаны на территории Беларуси 29 июля. Их подозревают в попытке осуществления деятельности по дестабилизации ситуации в стране.