Экстренные и стабилизационные отключения: в Украине вводят графики - Укрэнерго

В результате атаки врага без света остаются жители Ривненской области, а завтра отключения будут действовать повсюду.

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Энергетики работают над ликвидацией последствий аварии / Коллаж: Главред, фото: flickr

Кратко:

18 ноября по всей Украине будут действовать графики отключений

Энергетики пытаются отремонтировать систему после атаки

В Ровенской области экстренные отключения частично ввели уже сегодня

Завтра, 18 ноября, во всех регионах Украины вынужденно будут применяться меры ограничения потребления. Причиной временного возвращения ограничений является повреждение энергообъектов во время сегодняшней массированной ракетно-дроновой атаки.

Как сообщили в "Укрэнерго", в понедельник с 6:00 до 22:00 будут действовать две очереди отключений одновременно. Узнать график отключений в каждой области можно будет на сайте и официальных страницах оператора системы распределения.

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"Энергетики работают над ликвидацией последствий аварии, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", - подчеркнули в компании.

Очереди отключения света / Инфографика: Главред

В то же время для некоторых жителей Ровенской области отключение электроэнергии было введено еще сегодня, 17 ноября. Глава ОВА Александр Коваль сообщил, что по состоянию на 17:00 для стабилизации системы на Дубенщине энергетиками будут применены экстренные отключения электроэнергии.

"При этом водо-, тепло- и газоснабжение в области осуществляется в полном объеме", - добавил он.

Отключение света в Украине - последние новости

Напомним, россияне утром, 17 ноября, осуществили ракетный обстрел территории Украины. В результате масштабной ракетной атаки в отдельных регионах страны были введены экстренные отключения электроэнергии, однако через несколько часов они были отменены.

Впоследствии, как писал Главред, народный депутат Сергей Нагорняк сообщил, что уже через несколько дней все регионы, где сегодня есть сложности со светом из-за последней атаки, должны вернуться в привычную жизнь без графиков отключений.

Ранее также сообщалось, что в Украине есть несколько сценариев возможных отключений электроэнергии зимой. Все зависит от двух факторов: насколько холодной будет зима и обновят ли россияне массовые атаки на украинскую энергосистему.

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Что известно об "Укрэнерго"? ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

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