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Элитная Таманская дивизия РФ опозорилась под Харьковом: ВСУ даже не успели отрыть по ним огонь

15 сентября 2022, 19:01

Командир полка подполковник Кулаков "самоустранился от руководства" раньше всех.

Тасманская дивизия
Элитная Таманская дивизия РФ опозорилась под Харьковом / скриншот

Российская Таманская дивизия, которая считается самой боеспособной, покинула свои позиции на Харьковщине еще до контрнаступления Вооруженных сил Украины.

27 июля подразделения Таманской дивизии были вынуждены отойти под давлением украинской армии, сообщил Telegram "Досье Шпиона".

Согласно телефонограмме российского офицера, командир полка подполковник Кулаков "самоустранился от руководства" вверенных ему подразделений, оставив на позициях всего 23 военнослужащих, чем подставил под удар своих боевых товарищей.

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Последние не стали долго думать и, оставив свои позиции, отошли в направлении Долгенького, которое, как известно, было уволено ВСУ 12 сентября.

Записка оккупантов
Записка оккупантов / t.me/dosye_shpiona

Кроме этого, в телефонограмме российский офицер сообщил о практически отсутствии снабжения продовольствием Таманской дивизии. Из-за того, что одно из подразделений 25 дней не снабжалось продовольствием, командир принял решение оставить занимаемые позиции, а его подчиненные отказались воевать.

Ранее сообщалось, что украинские воины ликвидировали члена так называемого "молодежного парламента" оккупированного Севастополя Александра Череменова. Ликвидированный оккупант также возглавлял "горком комсомола" в анексованном Севастополе и был активным участником митингов в честь коммунистических вождей и СССР.

Напомним, украинские военные ликвидировали российского командира мотострелкового батальона подполковника Дмитрия Кочеткова. Он был родом из города Усть-Илимская Иркутской области.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине новости Харьковщины
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