Ермак призвал США разместить в Украине ЗРК Patriot

Украина держит оборону против России не только ради себя, но и ради Запада. Но при этом США размещают Patriot в Польше, отметил глава Офиса президента.
Глава Офиса президента Андрей Ермак выступил за размещение на территории Украины американских зенитно-ракетных комплексов Patriot.
По его мнению, это нужно не только для защиты Украины, а и всего Запада. Об этом Ермак сказал в интервью журналу Time.
По словам главы ОП, сейчас США размещают ЗРК Patriot в Польше.
"Украина держит оборону против России не только ради себя, но и ради Запада. Но при этом США размещают Patriot в Польше. Они должны быть здесь", - сказал Ермак.
Справка. ЗРК Patriot - американский зенитный ракетный комплекс, состоящий на вооружении Армии США и армий стран-союзников. Производится группой американских компаний во главе с Рэйтеон, передает Википедия.
Комплекс Patriot создавался для замены комплексов Найк Геркулес и Хок в качестве универсального средства противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Кроме того, Patriot должен был обеспечивать противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США.
Стоимость поставки 9 батарей систем Patriot может доходить до 9 млрд долларов. Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долларов.
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РФ наращивает войска возле украинских границ – о чем ранее писал Главред:
- Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозу военной безопасности нашего государства.
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- Командование Вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области.
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- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что война с Украиной невозможна, и никто не рассматривает такую возможность. По словам Пескова, обострение на Донбассе не означает, что Россия будет двигаться к войне.