Ермак призвал США разместить в Украине ЗРК Patriot

Андрей Ермак / УНИАН

Глава Офиса президента Андрей Ермак выступил за размещение на территории Украины американских зенитно-ракетных комплексов Patriot.

По его мнению, это нужно не только для защиты Украины, а и всего Запада. Об этом Ермак сказал в интервью журналу Time.

По словам главы ОП, сейчас США размещают ЗРК Patriot в Польше.

"Украина держит оборону против России не только ради себя, но и ради Запада. Но при этом США размещают Patriot в Польше. Они должны быть здесь", - сказал Ермак.

Справка. ЗРК Patriot - американский зенитный ракетный комплекс, состоящий на вооружении Армии США и армий стран-союзников. Производится группой американских компаний во главе с Рэйтеон, передает Википедия.

Комплекс Patriot создавался для замены комплексов Найк Геркулес и Хок в качестве универсального средства противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Кроме того, Patriot должен был обеспечивать противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США.

Стоимость поставки 9 батарей систем Patriot может доходить до 9 млрд долларов. Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долларов.

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