Есть два сценария: в МВД спрогнозировали события после битвы за Донбасс

В МВД спрогнозировали события после битвы за Донбасс/ Генштаб ВСУ

Битва за Донбасс, которая пылает прямо сейчас, в любом случае определит судьбу украино-российской войны. Об этом в эфире единого телевизионного марафона заявил советник министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского Вадим Денисенко.

По его словам, выбор из дальнейших сценариев войны невелик ‒ либо украинский контрудар, либо "заморозка" войны.

"Большая битва за Донбасс продолжается. От ее результатов будет зависеть все, что будет происходить на этой войне и какие будут дальше варианты развития – будь то наше контрнаступление или это заморозка", – сказал Денисенко.

На данный момент, говорит чиновник, россияне продолжают атаки и нет ни одного намека на то, что они уменьшают свою активность. Также нет никаких оснований предполагать, что они могут уйти со временно оккупированных территорий Украины. Более того, они усиленно пытаются закрепиться на захваченных землях.

"Россияне продолжают строить фортификационные постройки в Запорожской и Херсонской областях. Они перегруппируются в Донецкой области, чтобы попытаться атаковать Славянск со стороны Лимана и Изюма", – подытожил Денисенко.

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Напомним, ранее северодонецкий градоначальник Александр Стрюк. сообщало о том, что агрессоры из российской армии постоянно пытаются штурмовать лобовыми атаками Северодонецк ‒ одновременно и с нескольких векторов, но украинские войска продолжают крепко удерживать линию обороны в промышленной зоне.

"Есть попытки штурма города сразу по нескольким направлениям. То есть ‒ ведь мосты подорваны ‒ враг полагает, что он таким образом всерьез психологически давит на наших воинов. Далее ‒ очень усложнилось снабжение, но в то же время пути в Северодонецк еще остались. Мы все еще продолжаем защищать город и держать линию обороны", – сказал чиновник.

Ло того советник руководителя Офиса президента Андрея Ермака Алексей Арестович заявил, что война России против Украины может занять несколько лет. По его словам, россияне осознали, что у них не получится быстро оккупировать Украину.

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