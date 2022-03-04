"Есть два варианта": Ермак о вторжении Путина в Украину

Андрей Ермак / УНИАН

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Владимир Путин либо принудит Украину капитулировать, либо сожжет все дотла.

Как рассказал Ермак в The New York Tims, третьего варианта в Москве не рассматривают.

"Это московский способ войны. Силы Путина продолжат терроризировать страну (Украину - ред.), чтобы заставить ее сдаться. Если им это не удастся, они сожгут все дотла", - написал Ермак.

По его словам, в Кремле рассматривают только два варианта: либо капитуляция Украины, либо ее полное уничтожение.

"Третий вариант не допускается", - резюмировал глава ОП.

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Ермак добавил, что написал это обращение из бункера в Киеве. Он уточнил, что в этот момент рядом с ним находился президент Владимир Зеленский, а на Украину уже неделю падают российские бомбы.

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Вторжение России в Украину

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

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