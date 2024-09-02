Есть пострадавшие и погибшие, повреждены дома: РФ ударила баллистикой по Днепру

Уже известно как минимум об одном погибшем человеке и трех пострадавших.

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РФ ударила баллистикой по Днепру / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Telegram

Российские оккупанты атаковали Днепр ракетами. В городе прогремели мощные взрывы. В Воздушных силах предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с востока.

удар по Днепру / фото: скриншот

Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак отметил, что в результате удара были повреждены жилые дома в одном из районов Днепра.

"Враг атаковал Днепропетровскую область. Сейчас известно о повреждении жилых домов в одном из районов Днепра. Вся информация - утром", - написал он.

видео дня

РФ ударила баллистикой по Днепру / фото: скриншот

Впоследствии он добавил, что уже есть информация о погибшем человеке. В результате ракетной атаки пострадали по меньшей мере три человека.

РФ ударила баллистикой по Днепру / фото: скриншот

В Сети сразу появилось видео с очень сильными взрывами. После них над городом поднялся высокий столб дыма.

Смотрите видео со взрывами в Днепре:

РФ ударила баллистикой по Днепру / фото: скриншот

Также разлетелось видео с реакцией маленького ребенка на жесткие взрывы в Днепре. Малыш эмоционально отреагировал на это и начал спрашивать у мамы, не прилетит ли российская ракета к ним домой.

Смотрите видео с реакцией маленького ребенка на взрывы в Днепре:

РФ ударила баллистикой по Днепру / фото: скриншот

Что такое баллистическая ракета? Баллистическая ракета – разновидность ракетного оружия. Большую часть полета осуществляет неуправляемо баллистической траекторией, на которую влияет лишь аэрогидродинамическое сопротивление. По расстоянию применения баллистические ракеты делятся на стратегические и тактические. Приблизительное разделение ракет по дальности полета: Баллистическая ракета малой дальности (250-1000 км).

Баллистическая ракета средней дальности (1000–2500–4500 км).

Межконтинентальная баллистическая ракета (4500–6000 км). Межконтинентальные ракеты и ракеты средней дальности часто используются как стратегические и оснащаемые ядерными боеголовками. Их преимуществом перед самолетами является малое время подлета (менее получаса при межконтинентальной дальности) и большая скорость головной части, что очень усложняет их перехват даже современной системой ПРО, пишет Википедия.

Что известно о баллистической ракете КНДР / Инфографика: Главред

Удары РФ по Киеву - последние новости по теме

Напомним, утром в понедельник, 2 сентября, в Киеве прогремела серия мощных взрывов - РФ нанесла ракетный удар по городу. Столичные власти сообщили о работе ПВО.

В результате ракетного удара в городе произошло падение обломков в Голосеевском, Святошинском, Днепровском и Шевченковском районах. Зафиксировано возгорание автомобилей и повреждение нежилых помещений. По данным КГВА, силами и средствами противовоздушной обороны в воздушном пространстве столицы было уничтожено более десятка крылатых ракет и около десятка баллистических. Кроме того, был сбит ударный беспилотник.

Как сообщалось ранее, страна-агрессор РФ устроила очередную воздушную атаку на Киев. Оккупанты применили ударные дроны Shahed. Как сообщили в Киевской городской военной администрации, дроны запустили с территории Курской области РФ, беспилотники пролетели в Сумскую и Черниговскую области и заходили в сторону Киева с восточного и северо-восточного направлений.

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