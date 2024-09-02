Есть пострадавшие и погибшие, повреждены дома: РФ ударила баллистикой по Днепру

Российские оккупанты атаковали Днепр ракетами. В городе прогремели мощные взрывы. В Воздушных силах предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с востока.
Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак отметил, что в результате удара были повреждены жилые дома в одном из районов Днепра.
"Враг атаковал Днепропетровскую область. Сейчас известно о повреждении жилых домов в одном из районов Днепра. Вся информация - утром", - написал он.
Впоследствии он добавил, что уже есть информация о погибшем человеке. В результате ракетной атаки пострадали по меньшей мере три человека.
В Сети сразу появилось видео с очень сильными взрывами. После них над городом поднялся высокий столб дыма.
Смотрите видео со взрывами в Днепре:
Также разлетелось видео с реакцией маленького ребенка на жесткие взрывы в Днепре. Малыш эмоционально отреагировал на это и начал спрашивать у мамы, не прилетит ли российская ракета к ним домой.
Смотрите видео с реакцией маленького ребенка на взрывы в Днепре:
Что такое баллистическая ракета?
Баллистическая ракета – разновидность ракетного оружия. Большую часть полета осуществляет неуправляемо баллистической траекторией, на которую влияет лишь аэрогидродинамическое сопротивление.
По расстоянию применения баллистические ракеты делятся на стратегические и тактические. Приблизительное разделение ракет по дальности полета:
- Баллистическая ракета малой дальности (250-1000 км).
- Баллистическая ракета средней дальности (1000–2500–4500 км).
- Межконтинентальная баллистическая ракета (4500–6000 км).
Межконтинентальные ракеты и ракеты средней дальности часто используются как стратегические и оснащаемые ядерными боеголовками. Их преимуществом перед самолетами является малое время подлета (менее получаса при межконтинентальной дальности) и большая скорость головной части, что очень усложняет их перехват даже современной системой ПРО, пишет Википедия.
Удары РФ по Киеву - последние новости по теме
Напомним, утром в понедельник, 2 сентября, в Киеве прогремела серия мощных взрывов - РФ нанесла ракетный удар по городу. Столичные власти сообщили о работе ПВО.
В результате ракетного удара в городе произошло падение обломков в Голосеевском, Святошинском, Днепровском и Шевченковском районах. Зафиксировано возгорание автомобилей и повреждение нежилых помещений. По данным КГВА, силами и средствами противовоздушной обороны в воздушном пространстве столицы было уничтожено более десятка крылатых ракет и около десятка баллистических. Кроме того, был сбит ударный беспилотник.
Как сообщалось ранее, страна-агрессор РФ устроила очередную воздушную атаку на Киев. Оккупанты применили ударные дроны Shahed. Как сообщили в Киевской городской военной администрации, дроны запустили с территории Курской области РФ, беспилотники пролетели в Сумскую и Черниговскую области и заходили в сторону Киева с восточного и северо-восточного направлений.
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