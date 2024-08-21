Есть угроза для спинного мозга: в каком состоянии дети после удара РФ по кафе в Запорожье

Главный врач Запорожской детской больницы отметил, что состояние двух пострадавших мальчиков остается тяжелым из-за вероятного повреждения спинного мозга.

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Удар по детскому кафе в Запорожье - что известно о состоянии детей / Коллаж Главред, фото: Национальная полиция Украины

20 августа российские оккупационные войска нанесли террористический удар по детскому кафе в Запорожской области. В результате атаки один из подростков погиб, еще 6 детей находятся в возрастном диапазоне от 10 до 17 лет находятся в больнице. Об их состоянии рассказал в комментарии "Радио Свобода" главный врач Запорожской детской больницы Юрий Борзенко.

По его словам, для стабилизации состояния нескольких детей приходилось проводить хирургическое вмешательство.

"Трое детей средней тяжести с акубаротравмой (контузия. - Ред.) без минно-взрывных повреждений. Одна девочка - с минно-взрывным повреждениями мягких тканей левого плеча. Сейчас она уже прооперирована, в сознании, разговаривает. Один ребенок - нейро-хирургическая операция, сейчас в операционной", - рассказал Борзенко. видео дня

Главный врач Запорожской детской больницы сообщил, что состояние двух раненых мальчиков остается тяжелым. Врачи подозревают, что в результате российского обстрела у детей мог получить повреждения спинной мозг.

"Мы сейчас не можем сказать: это повреждение спинного мозга или это ушиб. Были вынуты осколки, и только время покажет, как зафункционирует спинной мозг", - пояснил врач.

Откуда Россия наносит удары по территории Украины / Инфографика: Главред

Удар по детскому кафе в Запорожье 20 августа - что известно о последствиях обстрела

Напомним, как ранее сообщал Главред, 20 августа российские войска обстреляли Малокатериновку в Запорожской области, попав в детское кафе. Об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров, добавив, что 14-летний парень, раненный во время обстрела, скончался. Количество пострадавших детей возросло, им оказывают медицинскую помощь.

В тот же день вечером россияне выпустили баллистические ракеты по Украине, в частности ударив по Сумской и Полтавской областях.

В ночь на 21 августа оккупанты осуществили массированный удар по Украине, используя дроны-камикадзе и ракеты различного базирования, о чем сообщил генерал-лейтенант Николай Олещук. Радиотехнические войска Воздушных Сил обнаружили и сопроводили 72 воздушные цели.

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