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РФ проявила инициативу: Лубинец раскрыл детали нового обмена пленными

Руслана Заклинская
21 августа 2024, 16:27
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Украина с помощью партнеров ведет консультации по обмену пленными с Россией, рассказал Дмитрий Лубинец.
РФ проявила инициативу: Лубинец раскрыл детали нового обмена пленными
Украина с помощью партнеров ведет консультации по обмену пленными с РФ / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, facebook.com/dmytro.lubinets, hromadske

Украина постоянно инициирует меры, направленные на возвращение граждан из российского плена. Сейчас ведутся консультации по возвращению украинцев при поддержке международных партнеров. Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время совместного пресс-подхода с министром международного развития Канады Ахмедом Хуссеном и главой ЮНИСЕФ в Украине Муниром Мамедзаде, пишет "Укринформ".

"Публично я заявлял, что после начала военной операции на территории Курской области была проявлена инициатива с российской стороны. Пока это все, что я могу сказать. Когда придет время и физически украинские граждане вернутся из российского плена, вы об этом точно узнаете", - отметил Лубинец.

Омбудсмен также заверил, что при поддержке международных партнеров Украина делает все возможное для возвращения пленных украинцев. Этот вопрос регулярно обсуждается во время рабочих встреч в контексте реализации четвертого пункта Формулы мира.

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В то же время Лубинец уклонился от предоставления конкретных деталей относительно договоренностей с российским омбудсменом, отметив, что процесс обмена является слишком чувствительным.

"Пока по состоянию на сейчас я вам говорю о том, что процесс продолжается. Он продолжался до этого, продолжается и после начала Курской операции. Есть ли какие-то более активные переговоры? Это не переговоры, это консультации - назовем это так, с помощью наших партнеров. Да, они происходят", - добавил он.

Кто такой Дмитрий Лубинец

Дмитрий Валерьевич Лубинец (родился 4 июля 1981, Волноваха, Донецкая область) - украинский юрист и политик.

В 2010-2014 годах был депутатом Волновахского городского совета VI созыва. Член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

1 июля 2022 года Верховная Рада назначила Лубинца Уполномоченным (омбудсменом) ВРУ по правам человека. Это решение поддержали 250 депутатов, пишет Википедия.

Обмен пленными на фоне Курской операции - что известно

Напомним, после активного продвижения украинских войск в Курской области, российская сторона инициировала переговоры по обмену военнопленными, сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Также то, что украинские пленные скоро могут вернуться домой подтвердили в украинской разведке. Точное количество российских военных, захваченных во время операции в Курской области, не разглашается, но речь может идти о сотнях.

Как ранее сообщал Главред, 14 августа, более ста российских военных сдались в плен после того, как их командиры покинули их. Это самое массовое взятие в плен за один раз, в операции участвовали спецназовцы СБУ.

В тот же день российская уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова инициировала разговор с украинским омбудсманом Дмитрием Лубинцом. Главная тема - обмен пленными.

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