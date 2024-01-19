УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Этим хотели кормить военных: на складах ВСУ нашли кучу испорченной еды

Ангелина Подвысоцкая
19 января 2024, 17:06
Минобороны Украины нагрянуло с внезапной проверкой и после увиденного думает разорвать контракт с поставщиком.
испорченная еда для ВСУ
На складах ВСУ нашли кучу испорченной еды для военных / Коллаж: Главред, фото: Минобороны Украины

Украинские военные начали жаловаться на качество питания. После этого представители Минобороны устроили внезапную проверку продуктовых складов для ВСУ. Об этом сообщает Минобороны Украины.

Речь идет о складах воинских частей на востоке страны. Оказалось, что продукты привозили несвоевременно, а их качество не соответствует нормам. Из-за этого в некоторых областях продуктов оказалось недостаточно.

Во время проверки Минобороны обнаружило интересную деталь. Оказалось, что компания-поставщик победила в 10 лотах на питание. Однако она не может выполнить все обязательства по поставке продуктов.

видео дня

"Этот вопрос на жестком контроле. Компания победила в 10 лотах на питание, но теперь физически не может справиться с поставками", - говорит заместитель Министра обороны.

Теперь в Минобороны рассматривают возможность заменить поставщика. Также по всем нарушениям будут составлены соответствующие акты, а за несоблюдение условий договора будут выставлены штрафные санкции.

"То есть части, где компания не успевает со снабжением, мы выводим из договора и переподчиним к компаниям-победителям в прилегающих областях. Продукты должны быть качественными, а их снабжение - непрерывным", - говорит Виталий Половенко.

Кроме того, за испорченные и некачественные продукты питания, компания также должна возместить средства.

Коррупционный скандал семьи Гринкевич

Напомним, по данным ДБР, компании Гринкевича выиграли 23 тендера на поставку Минобороны одежды на сумму более 1,5 миллиарда гривен. Однако многие контракты не были исполнены, а некоторые не в полном объеме или по завышенным ценам. По предварительным оценкам, сумма ущерба для ВСУ составляет 1,2 миллиарда гривен.

В следствие, имущество скандального львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, подозреваемого правоохранительными органами в масштабном хищении денег на нужды военных, было арестовано.

Позже даже жену Гринкевича уволили из "Львовской политехники". Супруга коррупционера была профессором на кафедре маркетинга и логистики.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине вторжение России Минобороны Украины
Реклама

Главное за день

Этим хотели кормить военных: на складах ВСУ нашли кучу испорченной еды

Этим хотели кормить военных: на складах ВСУ нашли кучу испорченной еды

17:06 Украина
Страны Балтии готовятся отбить нападение РФ: возведут линии обороны с бункерами

Страны Балтии готовятся отбить нападение РФ: возведут линии обороны с бункерами

16:28 Мир
"Хороший грохот": в ГУР раскрыли детали мощных прилетов после ударов БПЛА в РФ

"Хороший грохот": в ГУР раскрыли детали мощных прилетов после ударов БПЛА в РФ

16:05 Украина
Все главные новости

Последние новости

18:07

Что будет, если не менять белье каждый день: ответ врача заставит задуматься

17:59

На это способны единицы: лишь настоящий детектив сможет найти щенка за 13 секунд

17:49

Германия не дает Украине ракеты Taurus: у Шольца назвали три причины

17:24

Россияне изменили тактику в Авдеевке: Штупун раскрыл цели врага и новый метод атак

17:23

Нельзя допустить возобновления на должностях чиновников с гражданством РФ - эксперт

Россия накапливает войска и будет наступать, ключевыми для неё будут четыре города – генерал МаломужРоссия накапливает войска и будет наступать, ключевыми для неё будут четыре города – генерал Маломуж
17:06

Этим хотели кормить военных: на складах ВСУ нашли кучу испорченной еды

17:03

Трамп призвал не заключать соглашение о границе, от которого зависит помощь Украине

16:55

Секрет раскрыт: для чего нужны маленькие черные точки на лобовом стекле

16:36

Дочь-Халк путинистки Шукшиной опозорила "родословную" нарядом

Реклама
16:33

На фронте сложилась патовая ситуация: полковник сказал, что нужно для перелома

16:29

РФ вернулась к первоначальной стратегии: россияне хотят захватить две области

16:28

Страны Балтии готовятся отбить нападение РФ: возведут линии обороны с бункерами

16:18

Это делает вас старше на 10 лет: парикмахер назвала 3 ошибки во время стрижки

16:05

"Хороший грохот": в ГУР раскрыли детали мощных прилетов после ударов БПЛА в РФ

15:51

РФ удерживает на северной границе с Украиной 22 тысячи военных: Наев раскрыл риски

15:43

Путин через 5-8 лет может напасть на НАТО – Минобороны Германии

15:25

Накроет череда неудач: что нельзя делать 20 января

15:12

Только самые внимательные найдут подарок за 8 секунд: чрезвычайно сложная загадка

14:58

Предательница Анна Asti сбежала из России

14:45

У Путина планируют "большое наступление" в четырех областях: в FT узнали детали

Реклама
14:39

Очень нужно в войсках: в Минобороны назвали, чем срочно необходимо усилить ВСУ

14:30

Вот почему на самом деле собаки едят траву: врач раскрыл секрет поведения псовВидео

14:23

Вы очень удивитесь: трюк с кошачьим наполнителем предотвращает запотевание стекол в авто

14:23

Планы Путина могут провалиться: Маломуж назвал 2 сценария дальнейшего течения войныВидео

13:49

Действительно ли сода помогает при изжоге: ответ эксперта вас удивитВидео

13:37

Массированные удары РФ по Украине: Жданов раскрыл новую тактику россиян

13:29

Мечтаю не умирать: Ефросинина рассказала о своей проблеме с алкоголем

13:11

Будут снегопады и похолодание до -15: погода в выходные принесет "сюрпризы"

12:51

Новое наступление РФ на Киев: Маломуж раскрыл, возможен ли прорыв из БеларусиВидео

12:41

Ржавчина отпадет за минуты: женщина показала, как быстро отреставрировать мебель

12:27

Засада в Брянской области: бойцы РДК "покрошили" россиян и захватили технику РФ

12:03

Не отходя от прилавка: 6 простых способов, как выбрать качественную колбасуВидео

11:55

НАТО предупреждает население Запада о подготовке к "всесторонней войне" с Россией

11:36

Еще один А-50 испытывает судьбу: оккупанты нашли замену сбитому самолету

11:31

РФ нацелилась на два крупных города: стянула десятки тысяч солдат для штурма

11:17

Загадочная оптическая иллюзия: найдите лица троих женщин за 9 секунд

10:58

Китайский гороскоп на 19 января 2024: Козе - терпение, Кабану - уверенность на работе

10:55

Россияне заявили о "захвате" Веселого: в ISW оценили продвижение РФ

10:48

Вы даже не подозревали: вот, что означает тайная стрелка на приборной панели авто

10:48

"Это бред": Гетманцев объяснил, будут ли вводить налог на переводы в 18%

Реклама
10:41

Церковный праздник 20 января: не подбирайте ничего на улице

10:21

Россияне "любят убивать": у Зеленского предупредили о рисках новой войны в Европе

10:16

Стало известно, кто будет вести Нацотбор Евровидения-2024

09:59

"Россияне везде давят": враг пытается перерезать последнюю дорогу на Авдеевку

09:50

В РФ запустили производство аналога Shahed: в ISW рассказали о новой тактике обстрелов

09:41

Оккупанты притихли, а ВСУ продвигаются вперед: какова ситуация на Херсонщине

09:06

Удары по нефтебазе и пороховому заводу в РФ: что известно о спецоперации ГУРВидео

09:00

Чего хочет Путин: президент Латвии рассказал об одержимости российского диктатора

08:19

"Тарантул" ушел под воду: в результате ударов в Севастополе затонул корвет РФ

08:16

Погода резко изменится: в Украину идет аномальное потепление

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Интересное
Оптические иллюзииГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Праздники
Церковные праздники 2024Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Война с Россией
Деоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружие
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять