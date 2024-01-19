Этим хотели кормить военных: на складах ВСУ нашли кучу испорченной еды

Минобороны Украины нагрянуло с внезапной проверкой и после увиденного думает разорвать контракт с поставщиком.

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На складах ВСУ нашли кучу испорченной еды для военных / Коллаж: Главред, фото: Минобороны Украины

Украинские военные начали жаловаться на качество питания. После этого представители Минобороны устроили внезапную проверку продуктовых складов для ВСУ. Об этом сообщает Минобороны Украины.

Речь идет о складах воинских частей на востоке страны. Оказалось, что продукты привозили несвоевременно, а их качество не соответствует нормам. Из-за этого в некоторых областях продуктов оказалось недостаточно.

Во время проверки Минобороны обнаружило интересную деталь. Оказалось, что компания-поставщик победила в 10 лотах на питание. Однако она не может выполнить все обязательства по поставке продуктов.

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"Этот вопрос на жестком контроле. Компания победила в 10 лотах на питание, но теперь физически не может справиться с поставками", - говорит заместитель Министра обороны.

Теперь в Минобороны рассматривают возможность заменить поставщика. Также по всем нарушениям будут составлены соответствующие акты, а за несоблюдение условий договора будут выставлены штрафные санкции.

"То есть части, где компания не успевает со снабжением, мы выводим из договора и переподчиним к компаниям-победителям в прилегающих областях. Продукты должны быть качественными, а их снабжение - непрерывным", - говорит Виталий Половенко.

Кроме того, за испорченные и некачественные продукты питания, компания также должна возместить средства.

Коррупционный скандал семьи Гринкевич

Напомним, по данным ДБР, компании Гринкевича выиграли 23 тендера на поставку Минобороны одежды на сумму более 1,5 миллиарда гривен. Однако многие контракты не были исполнены, а некоторые не в полном объеме или по завышенным ценам. По предварительным оценкам, сумма ущерба для ВСУ составляет 1,2 миллиарда гривен.

В следствие, имущество скандального львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, подозреваемого правоохранительными органами в масштабном хищении денег на нужды военных, было арестовано.

Позже даже жену Гринкевича уволили из "Львовской политехники". Супруга коррупционера была профессором на кафедре маркетинга и логистики.

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