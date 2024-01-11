Взялись за всю семью: жену Гринкевича уволили из "Львовской политехники"

Супруга коррупционера была профессором на кафедре маркетинга и логистики.

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Жену Гринкевича уволили из "Львовской политехники" / коллаж: Главред, фото: Фейсбук, Лвовская политехника

Сегодня, 11 января, Жену подозреваемого в коррупции и разворовывании средств на потребности ВСУ Игоря Гринкевича уволили с должности профессора Национального университета "Львовская политехника". Об этом сообщили в редакции Zaxid.net.

По словам редакции, 10 января студенты ВУЗа огласили пикет с требованием уволить с работы Светлану Гринкевич. Акцию планировали провести 12 января возле входа в главный корпус университета.

Сегодня в высшем учебном заведении сообщили об указе про увольнение с должности професора кафедры маркетинга и логистики . Как стало известно, она написала заявление об увольнении "по собственному желанию".

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Также в редакции добавили, что Светлана Гринкевич является совладелицей фонда Hope.UA, управляющим которого является её сын Роман. Также она числится, как совладелица многих фирм семейного бизнеса скандального Гринкевича.

Коррупционный скандал семьи Гринкевич

Напомним, по данным ДБР, компании Гринкевича выиграли 23 тендера на поставку Минобороны одежды на сумму более 1,5 миллиарда гривен. Однако многие контракты не были исполнены, а некоторые не в полном объеме или по завышенным ценам. По предварительным оценкам, сумма ущерба для ВСУ составляет 1,2 миллиарда гривен.

В следствие, имущество скандального львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, подозреваемого правоохранительными органами в масштабном хищении денег на нужды военных, было арестовано.

Как сообщал Главред, директор департамента закупок Министерства обороны Богдан Хмельницкий, который фигурирует в скандале относительно закупок продуктов для ВСУ по завышенным ценам, был уволен с должности. Об этом сообщила председатель антикоррупционного комитета ВРУ Анастасия Радина в Facebook.

Также, в Украине с 6 сентября начал работать "Единый портал разоблачителей коррупции". Об этом в ходе пресс-конференции заявил руководитель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков.

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