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"Это будет катастрофа": Столтенберг заявил, что войну нельзя завершать на условиях Кремля

9 ноября 2022, 09:44

Если Киев примет условия РФ и согласится на завершение войны без освобождения своих территорий – это станет катастрофой. Кремль может решится на новые атаки.

Столтенберг
Войну нужно завершить тогда, когда Путин будет уважать суверенитет Украины, считает Столтенберг / Фото Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украину и Россию невозможно заставить немедленно прекратить огонь и подтолкнуть к переговорам. Ведь если Киев примет условия страны-агрессора и согласится на быстрое завершение войны без освобождения своих территорий – это станет катастрофой. В таком случае РФ может решится на новые атаки.

"Если Украина примет российские требования и согласится с тем, что Россия может продвигаться дальше и захватывать ее территории, это повысит риск того, что враг будет атаковать снова и снова", – сказал Столтенберг во время Климатической конференции СОР27.

По словам генсека НАТО, война РФ против Украины началась не в 2022 году, а в 2014-м — после оккупации Крыма и восточных областей.

Столтенберг добавил, что если Россия сможет с использованием грубой военной силы достичь желаемого, это будет, безусловно, катастрофой не только для Украины, "но это также могло бы быть опасным для всех нас"

"Потому что это будет означать, что использование грубой силы является путем достижения политических целей и получения контроля над соседними странами", – пояснил Столтенберг.

Он отметил также, что НАТО и союзники по НАТО не являются частью этого конфликта, но поддерживают Украину в ее законном праве на самооборону.

"Всем хотелось бы, чтобы эта война завершилась как можно быстрее. Но если Украина приостановит борьбу, она прекратит существование как независимая страна. Если Россия остановится – придет мир", – подчеркнул Столтенберг.

"Нужно завершить войну тогда, когда Путин будет уважать суверенитет своего соседа – Украины", – резюмировал генсек.

Когда закончится война в Украине

Война в Украине закончится тогда, когда наша страна вернет себе границы, которые были по состоянию на 1991 год. Это может произойти уже в следующем году. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Политтехнолог Михаил Шейтельман полагает, что Кремль уже ищет модели для выхода из войны против Украины. По его словам, Москва хочет провести тайны опрос относительно того, нужно ли России воевать с Украиной за Крым. Российские власти уже видят, что военный сценарий битвы за Крым становится реальностью.

Бывший спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины и постоянный представитель США в НАТО в 2008-2009 гг. Курт Волкер считает, что война в Украине может закончиться в следующем году, и ее финалом должно стать безоговорочное поражение России. Однако даже после этого угроза РФ соседям не исчезнет. Поэтому единственный способ гарантировать безопасность в Европе – принять Украину, а также Грузию и Молдову в НАТО.

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