"Это был большой риск": Кирилл Буданов лично пошел на штурм позиций оккупантов

Глава украинской разведки участвовал в освобождении Русской Лозовой.
Издание Украинская правда рассказало о спецподраздении Главного управления разведки Минобороны Украины "Kraken".
Как рассказал боец отряда, глава украинской разведки Кирилл Буданов лично участвовал в освобождении село Русская Лозовая в Харьковской области Украины в прошлом году.
"Это был большой риск. Сейчас можно говорить - на эту задачу приезжал Буданов. Ходил на штурм", - рассказал Защитник с позывным "Вито".
Контрнаступление ВСУ в Харьковской области
В сентябре 2022 года руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что силы обороны Украины вышли на государственную границу с Россией. Оккупанты убегали либо вглубь фронта, либо на российскую территорию.
Министр обороны Алексей Резников считает, что контрнаступление ВСУ в Харьковской области прошло лучше, чем ожидалось.
По его словам, украинцы доказывают свою способность бить войска РФ на поле боя. Но праздновать победу еще рано, враг может пойти в контратаку.
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