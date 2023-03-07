"Это был большой риск": Кирилл Буданов лично пошел на штурм позиций оккупантов

Как рассказал боец отряда, глава украинской разведки Кирилл Буданов лично участвовал в освобождении села Русская Лозовая.

Кирилл Буданов / УНИАН, Минобороны РФ

Глава украинской разведки участвовал в освобождении Русской Лозовой.

Издание Украинская правда рассказало о спецподраздении Главного управления разведки Минобороны Украины "Kraken".

Как рассказал боец отряда, глава украинской разведки Кирилл Буданов лично участвовал в освобождении село Русская Лозовая в Харьковской области Украины в прошлом году.

видео дня

"Это был большой риск. Сейчас можно говорить - на эту задачу приезжал Буданов. Ходил на штурм", - рассказал Защитник с позывным "Вито".

Контрнаступление ВСУ в Харьковской области

В сентябре 2022 года руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что силы обороны Украины вышли на государственную границу с Россией. Оккупанты убегали либо вглубь фронта, либо на российскую территорию.

Министр обороны Алексей Резников считает, что контрнаступление ВСУ в Харьковской области прошло лучше, чем ожидалось.

По его словам, украинцы доказывают свою способность бить войска РФ на поле боя. Но праздновать победу еще рано, враг может пойти в контратаку.

Читайте также: