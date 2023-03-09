"Это ключевые города": Жданов объяснил, почему РФ бьёт ракетами по одним и тем же городам

Россия наносит удары по городам, которые больше всего влияют на общественное мнение.

РФ наносит ракетные удары по одним и тем же городам / Коллаж фото Главред, Минобороны РФ

Российские оккупанты время от времени наносят массированные ракетные удары по Украине. Цели они выбирают практически всегда в одних и тех же городах несмотря на то, что ракеты могут достать куда угодно. В интервью Главреду военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов объяснил, почему РФ наносит удары именно по этим городам.

Стоит отметить, что чаще всего оккупанты целятся по Харькову, Киеву, Днепру и Львову.

"Николаев, Житомир, Львов, Харьков, Запорожье, Днепр, Одесса, Киев – это те ключевые города, которые больше всего влияют на общественное мнение. Ведь фактически Россия не отталкивается от того, куда именно она может достать ракетами. Для нее это – не аргумент, ведь дальность пуска крылатой ракеты "Калибр" достигает 1500 километров, а "Кинжала" - 2000 километров. То есть они покрывают всю территорию Украины, поэтому для РФ нет разницы, в какую часть Украины бить этими ракетами", - сказал Олег Жданов.

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Массированная ракетная атака по Украине 9 марта

Страна-агрессор Россия массово атаковала Украину ракетами в ночь на четверг, 9 марта. В Киеве и 12 областях Украины во время воздушной тревоги прогремели взрывы. Кое-где взрывы были связаны с работой противовоздушной обороны, однако во многих областях и Киеве были "прилеты".

В столице из-за массового ракетного удара без света временно остались примерно 15% киевлян, 40% были без отопления.

В результате ракетной атаки уже известно о шестерых погибших. Пять человек погибли под завалами собственного дома на Львовщине, еще один человек – в Днепропетровской области. Также есть пострадавшие и разрушения.

В Воздушных силах ВСУ рассказали, что российские захватчики во время массового ракетного удара в ночь на 9 марта выпустили по Украине 81 ракету разного типа. В частности, были выпущены по шесть ракет X-22 и Х-47 "Кинжал", которые Украина не может сбивать.

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