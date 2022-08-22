Это наглость: Зеленский высказался о запросе России на проведение Совбеза ООН

Зеленский высказался о действиях России на ЗАЭС / Коллаж УНИАН

Созыв Россией заседания Совбеза ООН по ситуации вокруг Запорожской АЭС - это наглость, поскольку именно она осуществляет провокации и террор на станции, говорится в новом обращении президента Владимира Зеленского.

Он отметил, что общее количество различных ракет, которые Россия применила против Украины в течение 180 дней полномасштабной войны приближается к 3,5 тысячам. Удары российской артиллерии, по его словам, просто невозможно посчитать - настолько их много.

"И при этом государство-террорист еще не прекращает играть с международными структурами и в очередной раз имеет наглость собирать Совбез ООН, чтобы обсудить свои же собственные провокации, свой же собственный террор на Запорожской АЭС", - сказал президент.

Как известно, Россия запросила проведение срочного заседания Совбеза ООН 23 августа по ситуации вокруг ЗАЭС.



Провокации оккупантов на Запорожской АЭС

Оккупанты ставят под угрозу не только свое существования, но и жизнь огромного количества людей. 3 марта войска РФ направили в Энергодар колонну бронетехники из 100 единиц. 4 марта они обстреляли Запорожскую АЭС при попытке захватить ее. Тогда на атомной электростанции вспыхнул пожар.

Впоследствии российским военным удалось захватить АЭС. Они разместили на площадке станции свои технику и начали использовать АЭС как военную базу.

14 марта стало известно о том, что оккупанты взорвали боеприпасы вблизи одного из энергоблоков Запорожской АЭС. На станции присутствовали также работники Росатома.

21 июля стало известно о том, что оккупанты разместили военную технику и взрывчатку в машинном зале энергоблока Запорожской АЭС. Все это находилось рядом с оборудованием, которое обеспечивает работу турбогенератора, а также близко к главному маслобаку. В этом баке хранится легковоспламеняющееся масло, которое используют для охлаждения паровых турбин.

5 августа, российские оккупанты дважды обстреляли Запорожскую АЭС. Снаряды из РСЗО попали в площадку возле одного из энергоблоков с ядерным реактором. Во время обстрела оккупанты применили реактивные системы залпового огня. Вследствие этого были риски утечки водорода.

9 августа украинская разведка подтвердила, что оккупанты минируют энергоатомные блоки Запорожской АЭС. К этому причастны "вагнеровцы".

Напомним, обстрелы на Запорожской АЭС координируют сотрудники "Росатома". Они всегда знают, где и когда будет обстрел, а оккупанты спокойно ходят по территории станции во время обстрелов.

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