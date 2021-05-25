"Это полный бред": эксперт раскритиковал идею Минобороны насчет Железного купола

По словам Романенко, для начала в Украине нужно решить вопрос с современно системой управления.
Руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко во время чата на Главреде прокомментировал заявления министра обороны Украины Сергея Тарана, о приобретении на вооружение страны аналога Железного купола — израильской системы противоракетной обороны.
"Это полный бред! Лучше бы для начала Минобороны установило систему управления Дзвін-АС, которая уже готова, на которую министерство уже потратило более 600 миллионов гривен, и которая не ставится исключительно из-за лоббистских игр", - отмечает Романенко.
По словам эксперта, для начала в Украине нужно решить вопрос с современно системой управления.
"У нас же происходит, как всегда: кто-то сумел создать нормальную систему, остальные увидели, что на этом можно заработать, а потому решили готовую разработку торпедировать и искать другую систему, на которой можно будет заработать. Так что Минобороны для начала нужно решить вопрос с современно системой управления, а потом строить бредовые идеи насчет Железного купола", - Читайте такжеЖелезный купол для Украины: эксперт озвучил стоимость израильской системы ПРОдобавил он.
Романенко отмечает, что: "никто Украине не даст Железный купол, чтобы его здесь испоганили. Не говоря уж о том, что у нас просто нет денег на все это. Потому не надо бредить".
Железный купол
Это тактическая система противоракетной обороны (ПРО), предназначенная для защиты от неуправляемых тактических ракет с дальностью полёта от 4 до 70 километров. Разработана израильской компанией Rafael.
Каждая батарея может защищать территорию площадью 150 квадратных километров. Первая батарея встала на боевое дежурство в марте 2011 года. По состоянию на июль 2014 года, боевое дежурство несли 9 батарей по всей территории Израиля.