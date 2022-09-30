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"Это трындец": более 5 тысяч оккупантов в Лимане попали в окружение – Арестович

30 сентября 2022, 23:01

Арестович также заявил, что ВСУ и дальше будут освобождать временно оккупированный РФ Крым.

ВСУ, Арестович
Арестович / Генштаб ВСУ, УНИАН

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал о ситуации в Лимане и заявил, что Крымскому мосту ничего не угрожает, даже если по нему нанесут удар ракетами ATACMS.

"Наибольшая цифра, которую называют 5,5 тысяч человек попали в окружение, наименьшая – 2,5 тысяч. Но им трындец в том или ином варианте. Окружение – это всегда трындец", - заявил Арестович в эфире с правозащитником Марком Фейгиным.

Арестович также заявил, что ВСУ и дальше будут освобождать временно оккупированный РФ Крым.

Арестович

"Там нечем бить по Крымскому мосту. То, что нам могут дать, все равно ничего не можем сделать... Крымскому мосту ниф*га не грозит, его возможно уничтожить только тактическим ядерным оружием, или если у него 300 "Томагавков" (многоцелевых высокоточных крылатых ракет – ред.) прилетит одновременно, Ну ладно, 100 или 50", — считает он.

Как пояснил Арестович, даже если ВСУ нанесет удар по мосту ATACMS, ракеты могут сбить до того, как они долетят до цели. Поэтому уничтожение моста, по его прогнозу, маловероятно.

Окружение оккупантов под Лиманом

Ранее сообщалось о том, что Вооруженные силы Украины на Лиманском направлении в Донецкой области проводят операцию по окружению российской группировки.

Операция находится на завершающем этапе, сообщил Суспильному представитель Восточной группы войск Сергей Череватый.

"Операция именно по окружению этой группировки. Под огневым контролем ВСУ фактически все подходы, логистические пути противника, по которым он доставлял боеприпасы и живую силу", - сказал он.

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