"Могу послать": скандальный "слуга народа" угодил в новый зашквар

Евгений Брагар / @yvbragar

Народный депутат Украины от партии Слуга народа Евгений Брагар пригрозил "послать" пользователя в соцсети, чей комментарий ему не понравился.

Заочная перепалка произошла на странице "слуги народа" в Facebook под одним из его постов.

В частности, комментируя одно из сообщений Брагара, пользователи посоветовали ему "успокоиться".

На что народный избранник предложил оппоненту отписаться от его страницы в соцсети.

А вот на другое сообщение пользователя Галины Евтеевой о том, что нардеп должен с уважением общаться со своими избирателями, Брагар ответил коротко: "Могу и послать".

Напомним, ранее нардеп от Слуги народа Евгений Брагар в телеэфире посоветовал пенсионерке продать собаку "элитной породы", чтобы получить возможность заплатить за коммуналку. После этого в социальных сетях разгорелось бурное обсуждение, при этом многие раскритиковали и высмеяли такой совет депутата.

В свою очередь Брагар за свои слова извинился и заявил, что "он новое лицо в политике, а потому еще не научился отвечать на чувствительные вопросы".