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Евродепутат объяснила причину письменного обращения к Арахамии

8 октября 2020, 22:56

В Европарламенте обеспокоены высоким уровнем коррупции в Украине.

Арахамия
Арахамия отрицал предупреждения евродепутатов о возможной отмене безвизового режима для украинцев / УНИАН

Депутаты Европейского парламента написали письмо главе фракции Слуга народа Давиду Арахамии, в котором напомнили политику, что Украина обязана достичь поставленных целей в борьбе с коррупцией и реформировании экономики.

Соавтор письма Раса Юкнявичене в интервью DW заявила, что европейских коллег действительно волнует сложившаяся ситуация.

"Я буду с вами откровенна, когда общаешься с политиками европейских стран, первое, что они говорят при упоминании об Украине, — коррупция. Я всегда стараюсь объяснить, что это нелегкая борьба и уже много что сделано. Поэтому все эти новости о том, что сейчас происходит (в сфере антикоррупционной борьбы в Украине. — Ред.) нас действительно волнуют. Поэтому я считаю хорошим то, что такое письмо появилось, но я не хочу, чтобы его считали жестким", — сказала она.

Евродепутат пригрозила отменой безвизового режима для украинских политиков, которые злоупотребляют своими дипломатическими привилегиями.

"Эти рычаги необходимы для того, чтобы люди понимали, что демократия не означает, что ты должен делать все, что хочешь. В ЕС мы все время говорим о ценностях, ради которых он создавался, и которые мы исповедуем. И эти ценности должны быть близкими и для таких государств, как Украина", — резюмировала политик.

Отмена безвиза с ЕС:

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