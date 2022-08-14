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Фейгин заявил, что РФ готовит для Украины два сценария

14 августа 2022, 08:53

Второй сценарий предполагает воплощение радикального плана, однако у России уже нет на это времени.

Владимир Путин, Марк Фейгин
Фейгин заявил, что РФ готовит для Украины два сценария/ Reuters, УНИАН

В России сейчас рассматривают два основных сценария, как аннексировать оккупированные украинские территории – локальный и радикальный.

При этом второй план Кремль уже может не успеть реализовать. Об этом рассказал российский правозащитник и блогер Марк Фейгин, сообщает 24 канал.

Согласно локальному сценарию, российские оккупанты планируют провести псевдореферендум в оккупированной части Запорожской области, после чего объявить о присоединении этих территорий к РФ.

"План предусматривает, что россияне проведут такой пилотный референдум и пока не будут трогать оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. В крайнем случае, эти псевдореспубликы просто объявят о присоединении своим фейковым парламентом", – отмечает Фейгин.

При этом на других оккупированных территориях в рамках этого плана пока не предусматривается проведение референдума.

Что касается второго плана – радикального – то он предполагает создание определенного "союзного государства".

"Они говорят, что хотят создать в рамках союзного государства некий прообраз СССР. То есть завести в "союзное государство", в котором уже есть Россия и Беларусь – Южную Осетию, Приднестровье, Запорожскую, Херсонскую, Луганскую и Донецкую области, как самостоятельные государства", – говорит российский правозащитник.

Он отмечает, что возможность реализации такого плана "прощупывал" заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, когда приезжал в оккупированный Луганск.

По словам Фейгина, псевдообразование хотят присоединить к "союзному государству" как якобы "независимые", но на принципах федерации, которой будет руководить Москва.

Однако у России уже нет времени, чтобы провернуть такой план до 11 сентября, говорит правозащитник.

Напомним, аналитики ISW отмечают, что российские оккупанты на Херсонщине, которых ВСУ отрезали от снабжения, ударив по мостам, теперь вероятнее всего неспособны поддерживать масштабные механизированные операции в Херсонской области и не смогут отражать контратаки украинских военных.

Напомним, в The New York Times отмечают, что в результате уничтожения Каховского моста тысячи российских военных оказались под угрозой изоляции. В издании отмечают, что с поступлением вооружения от западных партнеров Украина незаметно изменила стратегию войны против России и готовится переломить ее ход.

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