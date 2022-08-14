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ВСУ уничтожили 2 склада РФ на Херсонщине и ударили по опорным пунктам оккупантов

14 августа 2022, 08:02

Захватчики потеряли 5 единиц техники, среди которых танк Т-72, и очередной дорогой беспилотник "Орлан-10", который теперь "купается" в водах Черного моря.

Украинские военные, ВСУ, артиллерия, сгоревшая техника
ВСУ уничтожили 2 склада РФ на Херсонщине и ударили по опорным пунктам оккупантов/ Генштаб ВСУ, УНИАН

Украинские военные за сутки, 13 августа, уничтожили на юге Украины 15 россиян, вражеский танк Т-72, а также два склада боеприпасов российских захватчиков – в Музыковке и Новой Каховке на Херсонщине.

Также были уничтожены еще 4 единицы бронированной и автомобильной техники оккупантов. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Кроме этого, украинские военные сбили в Одесской области российский беспилотник "Орлан", приземлив его в море.

"Один из таких небесных разведчиков (беспилотников – ред.) был уничтожен силами противовоздушной обороны во время попытки разведки линии побережья с моря. Метким выстрелом "Орлан-10" был из летательного аппарата модифицирован в подводный", – говорится в сообщении.

Также украинская авиация нанесла два удара по опорным пунктам оккупантов в Баштанском районе Николаевской области.

Отмечается, что окончательные потери врага доразведываются.

Ранее сообщалось, что ВСУ 12 августа разрушили последний мост возле Каховской гидроэлектростанции. По нему российские войска переправляли свою технику на временно оккупированных территориях Херсонской области.

Напомним, аналитики ISW отмечают, что российские оккупанты на Херсонщине, которых ВСУ отрезали от снабжения, ударив по мостам, теперь вероятнее всего неспособны поддерживать масштабные механизированные операции в Херсонской области и не смогут отражать контратаки украинских военных.

Смотрите онлайн новости Херсона:

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