УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

За кулисами - претендент на трон Путина: эксперт сделал прогноз о бунте в России

Андрей Ганчук
1 декабря 2023, 09:49
Бунт в России может подстроить и поддерживать кто-либо из силовиков, считает руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
Мусиенко, Кремль
Лидером бунта в России может стать бывший заключенный или мобилизованный - Мусиенко / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

В стране-оккупанте России может произойти бунт вследствие ударов по ее территории со стороны Украины. Бунтовщиками в таком случае станут мобилизованные, не исключено, что процессы будет курировать какой-либо из претендентов на место президента Владимира Путина. Об этом заявил военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

В интервью Главреду он рассказал о том, что лидер бунта в России появится спонтанно. Им может стать даже бывший заключенный.

"Лидеры рождаются спонтанно. Они созревают, когда происходят события. Я не исключаю, что лидером может стать даже кто-то из Шторм-Z, даже несмотря на то, что их понабирали из тюрем. Это вполне возможно. Может, это будет кто-то из мобилизованных, который заручится поддержкой своих офицеров", - отметил Мусиенко.

По словам эксперта, подстроить бунт может кто-то из окружения Путина, фигура, которая претендует на президентский пост.

"Более того, кто-то из силовиков может подстроить этот сценарий и поддерживать его. Не исключено, что это будет фигура, которая будет претендовать на место Путина – кто-то из его окружения. Будет стоять за кулисами этих процессов и их поддерживать. Ведь и у Пригожина были покровители, например, Суровикин, которого сейчас отправили в Алжир, подальше от Москвы. Обычно такие процессы объединяют определенных людей, а потом они совершают бунты. Это не несколько человек, а круги людей. К тому же стоит отметить, что в рядах военных провели серьезные чистки после завершения бунта Пригожина", - подчеркнул Александр Мусиенко.

Смотрите видео, в котором Мусиенко сделал прогноз о бунте в России:

Видео:

Ранее в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что у Путина боятся бунта. Именно поэтому Москва официально не объявляет мобилизацию. Россияне, в свою очередь, боятся, что их будут призывать в войска так же, как и на оккупированном Донбассе.

Также в ГУР Минобороны отметили, что в России разрастается переполох и напряжение. Население все больше недовольно войной против Украины, инфляцией и подорожанием продуктов. Информацию об этом получает и Москва.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Александр Мусиенко война России и Украины война в России
Реклама

Главное за день

У Путина появился шанс выиграть войну в Украине - The Economist

У Путина появился шанс выиграть войну в Украине - The Economist

09:46 Мир
Удары по оккупантам в Крыму: в ГУР раскрыли детали спецопераций в Черном море

Удары по оккупантам в Крыму: в ГУР раскрыли детали спецопераций в Черном море

09:44 Украина
Гороскоп на декабрь-2023: чем порадует и огорчит последний месяц года

Гороскоп на декабрь-2023: чем порадует и огорчит последний месяц года

09:20 Эксклюзивы
Все главные новости

Последние новости

09:51

Вся семья будет в восторге: как приготовить идеальное печенье на Рождество за 30 минут

09:49

За кулисами - претендент на трон Путина: эксперт сделал прогноз о бунте в РоссииВидео

09:46

У Путина появился шанс выиграть войну в Украине - The Economist

09:44

Удары по оккупантам в Крыму: в ГУР раскрыли детали спецопераций в Черном мореВидео

09:20

Гороскоп на декабрь-2023: чем порадует и огорчит последний месяц годаЭксклюзив

Фронт на севере станет для России новой Чернобаевкой - ЧерникФронт на севере станет для России новой Чернобаевкой - Черник
08:43

Ночью РФ ударила ракетой по Кривому Рогу: первые подробности

08:42

РФ пытается окружить Авдеевку, ВСУ двигаются в направлении Мелитополя – Генштаб

08:25

Украине грозит отложенная русификациямнение

08:19

"Лидеры сомневаются": Волкер назвал условие завершения войны в Украине

Реклама
07:57

Кремль охватил страх из-за Путина и войны в Украине, в РФ "закрутят гайки" – ISW

07:24

США перенесли поставки Украине дальнобойных авиабомб GLSDB: в Reuters узнали сроки

06:44

Во время ночной тревоги в Кропивницком раздался взрыв: что известно

05:15

Внезапная "самоликвидация" на полигоне: в РФ морпехи устроили взрывной очаг

04:26

Атаки по России могут стать "триггером" для революции - Мусиенко

04:00

Пить горячий чай нельзя: врачи рассказали, для кого он особенно опасен

03:40

С музыкой в сердце: топ-10 самых популярных песен в Украине в 2023 годуВидео

02:40

Женщина показала, как разморозить стекло в автомобиле с помощью пустой бутылки

02:05

Солист группы Mаneskin попался папарацци вместе с новой возлюбленной

01:31

Изменят ли F-16 ход войны: Тука объяснил, чего боится Запад

30 ноября, четверг
23:18

США готовят Украину к зиме: на каких ключевых направлениях сосредоточились

Реклама
23:04

Плясунью Волочкову "закрыли" в РФ из-за долгов

22:58

Заходят с фланга и по центру: россияне перешли в наступление на Запорожье - эксперт

22:35

Лорак ласково прижалась к беременной жене Пескова

22:23

Что категорически нельзя делать перед поездкой: приметы, которые защитят от беды

22:07

Решающий момент контрнаступления: эксперт рассказал о ключевой угрозе для россиян

21:58

Украину накроют сразу 4 геомагнитных шторма: календар магнитных бурь на декабрь

21:56

"Тяжелый период": юная жена Остапчука прокомментировала слухи про беременность

21:36

Сергей Стерненко. В БНР переполох из-за удара по складу "шахедов"Видеоблоги

20:59

"Должны вложить в головы детей, что РФ – вечный враг": звезда "Довбуша" ярко выступил

20:57

ВСУ будут форсировать Днепр: эксперт - о продвижении на юге

20:48

70-летний русский украл 10-месячную украинку: омбудсмен сообщил вопиющие детали

20:39

"Вопрос почти решен": депутат назвал категории военных, которых демобилизуют

20:09

Полномочия ТЦК расширят еще в одной области: стали известны детали решения ОВА

19:40

Погода резко меняется: где в Украине потеплеет до +12

19:31

"Я не прощу вам": невеста "Да Винчи" высказалась относительно слухов о расколе в Украине

19:21

ЕС готовит решение по "замороженным" €200 млрд РФ: что достанется Украине

19:17

"Негде держать оборону": защитник Украины о критической ситуации в Авдеевке

19:10

Расписание на зиму: что ждать Украине и вокругмнение

18:58

Не давали пролететь лайнеру и презрительно ушли: Лаврова унизили на встрече ОБСЕ

18:28

"Важные результаты": массированных ударов по России будет больше - Мусиенко

Реклама
18:21

"Не могла уснуть": Джамала высказалась о заочном аресте в РФ

18:21

По вкусу напоминает красную икру: эта бюджетная закуска сразит всех на Новый год 2024Видео

18:11

Законопроект зарегистрирован: в Украине могут демобилизовать военных

18:07

Евросоюз согласовал помощь для Украины на 50 млрд евро - Sky News

18:07

Выборов в Украине не будет до конца войны - решение нардеповФото

18:06

При смыве унитаза поднимается вода в ванной: как легко прочистить засор

18:01

Правда или фикция: таролог раскрыла причину развода Тищенко и Барановской

17:57

У Путина устроили "цирк" и нелепо поклянчили у Зеленского переговоры

17:41

Веселая иллюзия для гениев: лишь немногие смогут найти попугая за 15 секунд

17:32

Нидерланды объявили о предоставлении масштабной помощи Украине: на что пойдут средства

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Лайфхаки
Все о салеУборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Персоны
Марк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новости
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять