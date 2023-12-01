За кулисами - претендент на трон Путина: эксперт сделал прогноз о бунте в России

Бунт в России может подстроить и поддерживать кто-либо из силовиков, считает руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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Лидером бунта в России может стать бывший заключенный или мобилизованный - Мусиенко / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

В стране-оккупанте России может произойти бунт вследствие ударов по ее территории со стороны Украины. Бунтовщиками в таком случае станут мобилизованные, не исключено, что процессы будет курировать какой-либо из претендентов на место президента Владимира Путина. Об этом заявил военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

В интервью Главреду он рассказал о том, что лидер бунта в России появится спонтанно. Им может стать даже бывший заключенный.

"Лидеры рождаются спонтанно. Они созревают, когда происходят события. Я не исключаю, что лидером может стать даже кто-то из Шторм-Z, даже несмотря на то, что их понабирали из тюрем. Это вполне возможно. Может, это будет кто-то из мобилизованных, который заручится поддержкой своих офицеров", - отметил Мусиенко.

По словам эксперта, подстроить бунт может кто-то из окружения Путина, фигура, которая претендует на президентский пост.

"Более того, кто-то из силовиков может подстроить этот сценарий и поддерживать его. Не исключено, что это будет фигура, которая будет претендовать на место Путина – кто-то из его окружения. Будет стоять за кулисами этих процессов и их поддерживать. Ведь и у Пригожина были покровители, например, Суровикин, которого сейчас отправили в Алжир, подальше от Москвы. Обычно такие процессы объединяют определенных людей, а потом они совершают бунты. Это не несколько человек, а круги людей. К тому же стоит отметить, что в рядах военных провели серьезные чистки после завершения бунта Пригожина", - подчеркнул Александр Мусиенко.

Смотрите видео, в котором Мусиенко сделал прогноз о бунте в России:

Видео:

Ранее в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что у Путина боятся бунта. Именно поэтому Москва официально не объявляет мобилизацию. Россияне, в свою очередь, боятся, что их будут призывать в войска так же, как и на оккупированном Донбассе.

Также в ГУР Минобороны отметили, что в России разрастается переполох и напряжение. Население все больше недовольно войной против Украины, инфляцией и подорожанием продуктов. Информацию об этом получает и Москва.

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