В Украине стартовала автоматическая фиксация нарушений ПДД: первый штраф

С 1 июня с 00:01 начала работать в Украине автоматическая фиксация правонарушений на дороге, и в эту же минуту первый штраф был отправлен нарушителю правил дорожного движения.

Как сообщает Патрульная полиция Киева в Facebook, настройка системы длилась на протяжении нескольких лет, поэтому ее запуск – это исторический момент.

По словам правоохранителей, контроль за нарушениями на дорогах позволит существенно снизить аварийность и смертность.

"Исторически первым официально зафиксированным нарушителем скоростного режима, стал автомобиль Audi Q7, двигавшийся по Чоколовскому бульвару в 00 01 минуту со скоростью 75 километров в час при разрешенном скоростном режиме на этой магистрали - до 70 километров в час. Этот автомобиль был зафиксирован камерой, расположенной по адресу Чоколовский бульвар, 24", - сообщил в Facebook советник главы МВД Антон Геращенко.

Первым нарушителе ПДД стала женщина. На адрес ее регистрации придет письмо с сообщением о правонарушении, с QR кодом, по которому она сможет посмотреть видеофайл с местом и временем события. Сумма штрафа составит 127,5 гривен. Однако в случае неуплаты в течение десяти дней сумма увеличится до 255 гривен. Если нарушитель не выплатит штраф, то его взысканием займется исполнительная служба. Обжаловать решение можно в законном порядке через суд или в Департаменте патрульной полиции.

Напомним, ранее в МВД рассказали о запуске системы полной автоматической фиксации нарушений на дорогах.