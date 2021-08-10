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Фото голыми и предложение интима: известного актера Талашко обвинили в домогательствах

10 августа 2021, 10:44

Владимира Талашко обвинили в том, что он делал непристойные предложения студенткам в течение 20 лет по одной и той же схеме.

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Владимир Талашко / Гордон

Знаменитого советского и украинского актера, преподавателя университета имени Карпенко-Карого 75-летнего Владимира Талашко обвинили в сексуальных домогательствах.

По словам Юлии Бирзул, на момент встречи с Талашко ей было 15 лет. Будущая студентка приехала в Киев, чтобы подготовиться к творческому отбору, написал на странице в Facebook сценарист Богдан Панкрухин.

Студентки рассказали о приставаниях Талашко

В квартире актера на улице Ярославов Вал он сначала попросил ее принять душ, а потом начал добиваться ее под предлогом фотосессии.

"Потом Талашко достал фотоаппарат и предложил меня пофотографировать, сказал, что это его хобби, что он всех фотографирует. Я думаю: "ну, когда приехала уже на актерский вступать, то нужно и фотографироваться". Здесь и началось это: "А вот тут приспустите, тут снимите". Так он меня раздел по пояс, а потом начал ко мне приставать. Я была просто шокирована, не знала, что мне вообще делать в этой ситуации, как все остановить и бежать из этой квартиры. В Киеве я была впервые, не понимала, где я, мобильного телефона у меня не было, был только билет домой на вечер. За этими мыслями, я не поняла, как мы оказались в спальне, я уже лежала на кровати, а он меня целовал. В тот момент я вспомнила девушку из нашего коллектива, которая постоянно делала вид, что теряет сознание, привлекая к себе внимание (так мы думали). И вот в этой ситуации я тоже неожиданно сделала вид, что потеряла сознание. Причем я это сделала дважды или трижды. Я типа приходила в себя чтобы проверить, что происходит. Талашко очень испугался. Он сразу начал спрашивать, что со мной, я чем-то болею? Я ответила, что в последнее время со мной такое происходит, начала на ходу придумывать и он реально испугался", — рассказала девушка.

В свою очередь студентка Виктория Муштей рассказала, что Талашко под предлогом репетиции с дикции пригласил 18-летнюю девушку к себе домой, после чего начал фотографировать и цепляться.

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"Он сказал: "Вы садитесь, сейчас почитаем!". Пошел на кухню, принес коньяк и закуску. Предложил выпить перед репетицией. Я от страха выпила. Он рассказывал о своей жизни, о съемках. Спустя время я попросила уже почитать басню. "Мы же сюда за этим приехали". Я встала перед столом, прочла, он сделал какие-то замечания и сказал: "Теперь давайте посмотрим, как вы выглядите в кадре. Я вас пофотографирую на телефон". Дальше началась история: "Становитесь, повернитесь туда, вот тут спустите с плечика, и со второго". После этого он включил диск с его песнями, и предложил потанцевать. Он начал гладить меня руками, прижимать к себе. Мне было неприятно. Но отстаивать свои границы я тогда не умела и стресс блокировал какое-то рациональное мышление. Он полез целоваться. Это стало последней каплей. Я начала вырываться, сказала, что мне срочно нужно уезжать, скоро закрывается общежитие. Он попытался успокоить, предложил постелить в соседней комнате, чтоб я поздно не ехала. "Утром можете уехать. У меня студенты оставались, мы репетируем тут". Я сказала, что точно не останусь, вызвала такси и быстро ушла, — рассказала она.

Кроме того, в домогательствах обвинила Талашко журналистка Ирина Сапман.

"Передо мной сидит народный артист Украины Владимир Талашко. Все знают его по роли в фильме Быкова "В бой идут одни старики". Это был 2018-й. После этого интервью он пригласит меня домой показать свои фотографии со съемок "для интервью", награды, потом нальет какой-то наливки и начнет приставать. Через несколько минут я вылечу из его квартиры, закрою рот и никогда никому об этом не скажу. Ну я так думала", — написала она.

Сексуальные домогательства: Талашко ответил на обвинения

Сам Владимир Талашко, обвиненный студентками и журналисткой в домогательствах, заявил, что не помнит никакого "интимного общения" с ними. Об этом он рассказал в телефонном комментарии ТСН.

"Раздевал, целовал – такого не было, не помню, не знаю. Какого-либо интимного общения не было… У меня иногда во время учебы репетиции (дома) проходили. Но это были не одна-две (девушки), а четыре-пять. Это было этапом работы", - сказал Талашко, отказавшись более детально говорить на эту тему.

Скандал с Талашко: что говорят в Минкульте

Министерство культуры и информационной политики Украины инициирует служебное расследование после жалоб на то, что Владимир Талашко приставал к абитуриенткам и студенткам Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого.

"Министерство культуры и информационной политики глубоко встревожено из-за обвинений одного из преподавателей в недопустимом поведении по отношению к бывшим студенткам. Мы немедленно инициируем служебное расследование", - говорится в сообщении на странице Минкульта в Facebook.

Также министерство призывает руководство университета содействовать оперативной и всесторонней проверке всех приведенных выпускницами фактов.

Напомним, ранее ведущая Маша Ефросинина рассказала, что по статистике, 78% женщин сталкивается с домогательствами в своей жизни.

Ефросинина показала букву "D" на руке, и рассказала об инициативе, которая сейчас распространяется в мире: "Это разработанная американскими специалистами и экспертами инструкция о том, как действовать в ситуациях домогательств. Она состоит из 5D: distract - действуйте на отвлечение, delegate - вовлекайте других, document - документируйте, direct - вмешивайтесь, delay - помогите после. Эти 5D - это 5 вариантов реакции на домогательства".

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