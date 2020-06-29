Нардеп Третьякова обвинила украинцев в отказе от погибших на Донбассе ради льгот

Галина Третьякова снова отличилась скандальным заявлением/ УНИАН

Народный депутат от Слуги народа и глава комитета социальной политики и защиты прав ветеранов Верховной Рады Галина Третьякова утверждает, что некоторые родственники погибших на Донбассе украинцев не хотят признавать факт их смерти с целью получения социальных выплат от государства.

"Если льготы не отменить, то ими будут злоупотреблять. Ими даже злоупотребляют в системе… Я вот сейчас дошла до Минских договорённостей. У нас есть пропавшие без вести, и мы точно знаем, что парень или девушка погибли, что их расстреляли, но просто мы ещё не добрались до мест захоронения. Соответственно и родители, и родственники знают, что они погибли, но они не хотят констатировать смерть своих родственников, даже если прошло время и есть судебные решения относительно гибели человека", — заявила Третьякова. Видеозапись была обнародована в YouTube.

Читайте также"Организовали буллинг": Третьякова прокомментировала свои слова о "детях низкого качества"По словам политика, украинцы порой так себя ведут, поскольку желают получать до 20-30 тысяч гривен в месяц за того человека, который пропал без вести.

"Этот экономический смысл морально развращает человека. Идеология: если я что-то получаю от государства, то я фактически сажусь на шею тому, кто платит налоги, тому, кто рядом со мною, мой побратим… если я получаю какую-то льготу, я у них отобрала — эта идеология почему-то отсутствует в украинском обществе", — подчеркнула политик.

Третьякова в финале своего заявления предположила, что виной всему является ментальность, которая досталась в наследство от Советского Союза, и украинцы ждут привилегий, как при коммунизме.

Как ранее сообщалось, Третьякова сделала скандальное заявление о том, что государство иногда "предоставляет средства" семьям, у которых дети "низкого качества".

Напомним, заместитель руководителя фракции СН Евгения Кравчук рассказала, что в политсиле Галину Третьякову считают профессионалом и не намерены ни лишать ее поста главы комитета, ни требовать от нее сложения мандата.