УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Зеленский оценил скандальные слова "слуги народа" о "детях низкого качества"

Галина Третьякова заявила о том, что не будет сдавать свой депутатский мандат.

27 июня 2020, 13:09
Зеленский
Владимир Зеленский оценил высказывания Галины Третьяковой / УНИАН

Президент Владимир Зеленский заявил о негативном влиянии на рейтинг Слуги народа слов нардепа от президентской партии Галины Третьяковой, которая недавно оскандалилась фразой о "низкокачественных детях".

Как подчеркнула сама Третьякова в интервью Апостроф TV, ее скандальные высказывания оценил глава государства.

"Он (Владимир Зеленский, - ред.) сказал, что я "торпеда" и я влияю на то , что мы (Слуга народа, - ред.) проиграем местные выборы", - передала Третьякова реакцию главы государства на скандал.

Читайте также"Организовали буллинг": Третьякова прокомментировала свои слова о "детях низкого качества"

Кроме того, Третьякова также добавила, что не будет сдавать свой депутатский мандат, хотя ее к этому призывают.

Напомним, большой скандал разразился после того, в Сети появилась запись эфира нардепа от Слуги народа Галины Третьяковой. В нем она, в частности, утверждала, что государства "предоставляет средства" в виде соцпомощи семьям, у которых рождаются дети "низкого качества".

Заместитель руководителя фракции СН Евгения Кравчук рассказала что в политсиле Галину Третьякову считают профессионалом и не намерены ни лишать ее поста главы комитета, ни требовать от нее сложения мандата.

Галина Третьякова Владимир Зеленский Слуга народа
Сейчас вы просматриваете новость «Зеленский оценил скандальные слова "слуги народа" о "детях низкого качества"». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

14:03
Украина в зоне риска: в Минздраве рассказали, по каким странам бьет COVID-19
14:02
Украинцев не пустят в Европу с 1 июля из-за коронавируса - СМИ Видео
13:52
Названы области, где сейчас опаснее всего находиться из-за COVID-19 Видео
13:52
Пацаны 2 сезон - новый трейлер впечатлил поклонников Видео
13:29
Гороскоп всех знаков Зодиака на 28 июня: испытания судьбы и пик сексуального потенциала Видео
13:11
Пенсии в Украине вырастут с 1 июля: кому повезло и насколько
13:09
Зеленский оценил скандальные слова "слуги народа" о "детях низкого качества" Видео
13:04
"Бук" сбил "Сушку": на суде по делу MH17 обнародовали новые доказательства запуска ракеты Видео
12:58
Ревизор 11 сезон - дата выхода и ведущая проекта расследований
12:40
От засухи до разрушительных наводнений: ученый предупредил о резком изменении климата Видео
12:20
Голая Белла Хадид стыдливо прикрыла разврат цветочком
11:59
Не в тестах дело: в МОЗ назвали неожиданную причину ухудшения статистики по COVID-19 Видео
11:55
Коронавирус в Украине и мире на 27 июня: за сутки заразились 168 тысяч человек Видео
11:54
Суд принял громкое решение по делу погоревшего на взятке экс-главы Кировоградской ОГА Видео
11:33
Угнали автомобиль - что делать в первую очередь
11:30
Украинцам грозит новое закрытие общественного транспорта: Шмыгаль назвал причину Видео
11:17
Евросоюз откроет "двери" для жителей 18 стран - СМИ Видео
11:08
Смерть костям и тонкой талии: популярная каша оказалась опасна для здоровья Видео
11:00
Погода в июле 2020: Укргидрометцентр обещает аномальную температуру Видео
10:40
С Днем Конституции – поздравления патриотичные на словах и в открытках
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять