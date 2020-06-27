Зеленский оценил скандальные слова "слуги народа" о "детях низкого качества"

Владимир Зеленский оценил высказывания Галины Третьяковой / УНИАН

Президент Владимир Зеленский заявил о негативном влиянии на рейтинг Слуги народа слов нардепа от президентской партии Галины Третьяковой, которая недавно оскандалилась фразой о "низкокачественных детях".

Как подчеркнула сама Третьякова в интервью Апостроф TV, ее скандальные высказывания оценил глава государства.

"Он (Владимир Зеленский, - ред.) сказал, что я "торпеда" и я влияю на то , что мы (Слуга народа, - ред.) проиграем местные выборы", - передала Третьякова реакцию главы государства на скандал.

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Кроме того, Третьякова также добавила, что не будет сдавать свой депутатский мандат, хотя ее к этому призывают.

Напомним, большой скандал разразился после того, в Сети появилась запись эфира нардепа от Слуги народа Галины Третьяковой. В нем она, в частности, утверждала, что государства "предоставляет средства" в виде соцпомощи семьям, у которых рождаются дети "низкого качества".

Заместитель руководителя фракции СН Евгения Кравчук рассказала что в политсиле Галину Третьякову считают профессионалом и не намерены ни лишать ее поста главы комитета, ни требовать от нее сложения мандата.