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Где-то "играют в шахматы", где-то бомбят: в МОУ сказали, как армия РФ изменила тактику с начала войны

13 мая 2022, 03:33

Сейчас Россия использует в войне две разные тактики.

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В МОУ объяснили, как армия РФ изменила тактику с начала войны/ Reuters, Минобороны Украины

Армия страны-агрессора РФ сейчас применяет на фронте две разные тактики – в одних местах они просто бомбят всё подряд, в других пытаются продумывать наперед ходы ВСУ.

При этом очевидным стало то, что у руководства российских войск уже появились какие-то продуманные решения, которых не было изначально. Об этом сказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в интервью LB.ua.

"Сейчас мы видим фактически две разные тактики. Первая – как в Мариуполе, они просто бомбят и всё. Там нельзя ни о какой тактике говорить. А есть часть регионов, где они пытаются с нами играть в шахматы, где они тоже уже пытаются рассчитывать, а что мы дальше сделаем, а каким будет следующий ход. Видно, что у них появились эти продуманные решения, которых не было в начале", – говорит Маляр.

Заместитель министра обороны напомнила, что раньше был небольшой период затишья, когда интенсивность боев была не такой сильной. По ее словам, оккупанты тогда делали паузу, чтобы восстановить личный состав, пополнить запасы техники, ведь с самого начала широкомасштабного вторжения они несли огромные потери. Также тогда они перегруппировывались.

Именно это время, по словам заместителя главы МОУ, российские захватчики использовали для учета своих ошибок и изменения стратегий.

"Они использовали это время для того, чтобы изменить свои стратегии и подстроиться под нас. Они проанализировали, как мы это делаем, за счет чего у нас возникло неожиданное преимущество, и начали искать наши слабые места", – отмечает Маляр.

Ранее Анна Маляр отмечала, что войну нельзя растягивать во времени, ее нужно завершить как можно скорее. Ведь стратегия ожидания, когда истощится сторона противника, очень рискованна. Украина сейчас получает много помощи от других государств, однако этот поток помощи не может быть вечным.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов спрогнозировал, что ВСУ смогут перейти к мощному контрнаступлению летом. В его процессе защитники нашего государства могут освободить не только те территории, которые российская армия оккупировала с 24 февраля, но и Крым и Донбасс.

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война в Украине вторжение России Минобороны Украины Анна Маляр
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