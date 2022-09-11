Генерал рассказал, удастся ли Украине уничтожить Крымский мост

Сможет ли Украина уничтожить Крымский мост - Романенко / Фото УНИАН

Для разрушения Крымского моста нужны определенные средства, которых у Украины немного. Целесообразность его уничтожения понятна.

Генерал-лейтенант запаса и экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, отвечая на вопрос читателя во время чата на Главреде отметил, что в вопросе Крымского моста нужно быть реалистами.

"Для разрушения Крымского моста нужны определенные средства, которых у нас немного. Целесообразность его уничтожения понятна. Можно, конечно, помечтать, но мы должны быть реалистами, чтобы наши действия не превратились в авантюризм. Ведь мы не можем допустить таких ошибок, как россияне и Путин. А ими были допущены стратегические ошибки в начале войны – оценка противника и его возможностей была неадекватной", - отметил генерал.

По словам военного эксперта, возможностей наносить удары по таким целям у Украины становится больше.

"Но решение относительно ударов по Крымскому мосту или базе в Севастополе – не только военное, но и военно-политическое. Уничтожить весь Крымский мост полностью нам точно нечем. Да и ПВО там сильное, и охрана. Нам нужно будет действовать тогда, когда Россия будет активно его использовать для конкретной ситуации, для обеспечения своей группировки в Крыму, придерживаясь стратегии, которую мы используем на юго-востоке: бить по складам, колоннам, логистическим путям. С такой точки зрения, мост будет важной целью", - сказал Игорь Романенко.

Генерал уверен, что Украина имеет полное право ударить по Крымскому мосту, так как он "незаконно строился на нашей территории в нарушение международного законодательства".

"Для нанесения удара по нему должна быть совокупность условий. Это решение будет приниматься на уровне президента, а не генерала Залужного. Пока что рано предпринимать такой шаг, потому что это решение стратегического порядка, как и наступление на Херсон. Но пока мы действуем на оперативном уровне, то есть среднем между тактикой и стратегией. Крымский мост – это стратегически важный объект. А решения по стратегическим вопросам принимаются верховным главнокомандующим", - подытожил генерал.

Деоккупация Крыма

Ранее экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес заявил, что война России против Украины может закончиться прямой военной победой Киева, а ВСУ имеют все шансы освободить захваченный Крым.

Следующий год станет завершающим в войне, которую развязал российский диктатор Владимир Путин против Украины. Об этом в чате на Главреде рассказал генерал-лейтенант запаса и бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко. Он также не исключил, что война может закончиться уже в этом году.

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