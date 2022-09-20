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Генерал разведки спрогнозировал, от чего будет зависеть срок войны в Украине

20 сентября 2022, 14:58

Длительность войны в Украине будет зависеть от международной помощи - прежде всего боеприпасами, вооружением и военной техникой, говорят в разведке.

Украинские военные, ВСУ, уничтоженная российская техника
Украинские военные, ВСУ, уничтоженная российская техника / Генштаб ВСУ, УНИАН

Длительность войны между Украиной и Россией будет зависеть от международной помощи (прежде всего боеприпасами, вооружением и военной техникой. Такое мнение в интервью Kyiv Post высказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий.

Он пояснил, что прогнозы по завершении войны базируются на определенных статистических данных: какие группировки действуют против ВСУ, какие есть запасы и резервы у обеих сторон и т. д.

"Очень многое будет зависеть от международной помощи, прежде всего боеприпасами, вооружением и военной техникой. Также от действующих санкций и тех, что в дальнейшем будут введены против Российской Федерации. На сегодняшний день санкции очень эффективно работают против военно-оборонного комплекса РФ. В первую очередь санкции касаются производства ракетного вооружения, и мы четко уже видим результаты", – объяснил Скибицкий.

Генерал заверил, что ГУР украинского Минобороны постоянно отслеживает, насколько России удается производить новое вооружение – те же "Калибры", "Искандеры", другие крылатые ракеты, применяемые против нашего государства.

"Санкции действуют, но потенциала Российской Федерации еще хватит как минимум до лета следующего года. В дальнейшем все будет зависеть от тех факторов, что я назвал, но ресурс у России тоже исчерпаем. Мы будем пытаться нанести такие потери, чтобы враг понял, что дальнейшие боевые действия станут для него крахом", – подытожил он.

Угроза применения Россией ядерного оружия

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сделал заявление, согласно которому РФ может перейти к применению тактического ядерного оружия. По словам украинского гаранта, мировые политики ведут подготовку к такому возможному сценарию. При этом ситуация с угрозами Москвы может привести к тому, что появятся новые ядерные державы.

Позднее генсек Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг считает, что угроза ядерного удара со стороны РФ присутствует. Впрочем, если Россия, которая все же признает, что ядерная война не будет выигрышной, пойдет на реализацию такого шага, конфликт будет носить совсем другой характер.

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