Генерал ВСУ Наев рассказал, как и когда закончится война

ВСУ, Сергей Наев / Командование объединенных сил ВС Украины

Командующий Объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что главный маркер окончания войны – это когда ВСУ будут диктовать оккупантам свою точку зрения по ведению боевых действий.

Как он сказал в эфире телемарафона, то, что мы видим сейчас – это начало такой инициативы.

"Война – это дело всего государства и ВСУ отвечают за военный аспект борьбы государства против российского агрессора. Завершение войны – это восстановление границ по состоянию на 1991 год. Когда это произойдет, сложно прогнозировать, но каждый день мы работаем над тем, чтобы максимально приблизить этот момент. Что касается дальнейших действий, то должен быть договор со странами мира и с Россией, чтобы такая агрессия больше никогда не могла произойти против Украины", - пояснил Наев.

Командующий Объединенными силами ВСУ подчеркнул, что наступление Украины — это начало перехвата стратегической инициативы.

"Главный маркер – это стратегическая инициатива, когда наши стратегические действия будут во всех направлениях диктовать нашу точку зрения ведения боевых действий. То, что происходит сейчас – это перехват стратегической инициативы. То, что Украина наступает – это приближает нас к перехвату стратегической инициативы. Когда это произойдет, мы все ощутим", — подчеркнул генерал.

Освобождение Лимана

В Вооруженных силах Украины 1 октября подтвердили сведения, согласно которым войска уже в Лимане Донецкой области. Российские подразделения оказались в окружении. На въезде в Лиман установлен украинский флаг.

Силы обороны Украины взяли под контроль все пути выхода из города. Волонтеры опубликовали видео с растянувшейся на сотни метров автоколонной. Войска РФ на автомобилях пытаются бежать из Лимана.

Представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый уточнил, что армия Украины в Лимане. В городе идут боевые действия. Министерство обороны России подтвердило бегство своих сил.

В Минобороны Британии сообщили, что Россия потерпела военный и политический удар при выводе войск из Лимана. Дальнейшие потери захваченных территорий приведут к усилению критики и давлению на военное командование.

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