ВСУ пойдут на Россию и Беларусь, если Путин посмеет нанести ядерный удар по Украине – Соскин

Армия Украины может быть вынуждена перейти в наступление на территорию России, считает Олег Соскин.
Если ВСУ не удастся добиться какой-то крупной победы на Донецком, Луганском, Запорожском и Херсонском направлениях до того момента, когда Россия полностью документально "оформит" аннексию регионов, может возникнуть риск ядерного удара Москвы по украинским городам. Армия Украины в таком случае начнет наступление на российскую территорию и республику Беларусь. Об этом заявил директор Института трансформации общества, политолог, экономист Олег Соскин.
В интервью Главреду он рассказал о том, что украинским войскам нужно достичь серьезного продвижения на нескольких направлениях – Донецком, Луганском, Херсонском и Запорожском перед тем, как Москва объявит результаты так называемых "референдумов" и проведет их через Госдуму и Совет Федерации РФ.
Если этого не произойдет, появится риск ядерного удара по городам Украины, в результате которого могут пострадать люди.
"В подобной ситуации конфликт перейдет в непрогнозируемую форму. Если Путин, не дай Бог, нанесет ядерный удар по Харькову, Николаеву и Одессе, от этого пострадает гражданское население, а не армия", - сказал Соскин.
По его словам, при таком сценарии украинские войска пойдут в наступление на Россию и Беларусь. Все может привести к непредсказуемым последствиям.
"И ВСУ перейдут в наступление на территорию России. Они могут подорвать Воронежскую атомную станцию и Курскую атомную станцию. Далее – Смоленская станция. И тогда шиндец всем. Согласно сценарию, потом украинские войска пойдут в Беларусь, захватят атомную станцию и произойдет взрыв двух реакторов… Польша, Литва, Латвия, Эстония, Финляндия, Швеция, Норвегия, Германия – все сойдут с ума", - подчеркнул Олег Соскин.
ВСУ зашли в Лиман
В армии Украины 1 октября подтвердили сведения о том, что войска России в Лимане Донецкой области окружены. Украинские подразделения освободили 5 населенных пунктов рядом с городом. На въезде в Лиман установили украинский флаг.
Силы обороны Украины взяли под свой контроль все пути выхода из города. Волонтеры показали видео с растянувшейся на сотни метров колонной автомобилей. Войска РФ пытались на авто бежать с Лимана.
Представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый подтвердил, что украинская армия уже в Лимане.
В городе идет бои. Минобороны РФ подтвердило бегство своих войск.
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