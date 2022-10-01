Россия повторит судьбу СССР, а Украина захватит ее территории – Олег Соскин

Россию ждет парад суверенитетов и национальная гражданская война - Соскин / Коллаж УНИАН, Генштаб ВСУ, Главред

Россия должна столкнуться с национальной гражданской войной и распадом государства. Соседи будут захватывать ее территории, а Украина и вовсе может дойти до Калуги. Такие события могут произойти в случае, если ВСУ нанесут поражение войскам России в Херсоне, Донецке, на Луганском направлении или в Запорожской области до того, как Москва успеет полностью "оформить" их аннексию. Об этом заявил директор Института трансформации общества, политолог, экономист Олег Соскин.

В интервью Главреду он рассказал о том, что российское государство ждет распад, гражданская война и парад суверенитетов. Соседи, в том числе и Украина, будут захватывать ее территории.

"Россию ждет национальная гражданская война. Колонии начнут освобождаться, будет парад суверенитетов. Повторится сценарий распада СССР. Соседи будут захватывать территории. И вот сколько Украина захватит этой территории, к примеру, до Калуги, столько и будет нашим", - отметил эксперт.

По его словам, сценарии распада России зависят от того, как будет действовать Украина. Если украинской армии удастся нанести удары по оккупантам в Херсоне, Донецке, на Луганском направлении или в Запорожской области, внутри России произойдет резкий взрыв.

В том случае, если у ВСУ не получится нанести удар до "оформления" аннексии, будет заморозка войны до зимы 2023 года. Появится угроза ядерного удара.

"Если ВСУ удастся освободить куски территорий, а Кремль не сможет легитимизировать "референдумы", Россия столкнется с резким, быстрым и тотальным взрывом. Если Москва сможет оформить псевдореферендумы, а Украина не успеет провести свою военную операцию, появится угроза ядерного удара. Россия скажет, что захваченные украинские земли – это, дескать, их территории", - добавил эксперт.

Впрочем, по мнению политолога, падение государства все равно произойдет, поскольку остановить процессы, которые уже идут, нельзя.

"Но финансовый политэкономический развал нельзя остановить, просто будет другое его течение. Возможно, процесс займет 3 месяца или полгода. Падение в конечном итоге все равно произойдет, но по альтернативному сценарию", - подчеркнул Олег Соскин.

Путин объявил аннексию территорий Украины

Российский президент Владимир Путин 30 сентября в Москве объявил об аннексии оккупированных территорий Украины. Речь идет о Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях. В момент подписания бумажек присутствовали и марионетки Кремля, которых россияне объявили якобы "властями". Для "вступления в силу" так называемых "документов" их должен еще "утвердить" российский парламент.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Россия аннексией территорий Украины снова пошла по пути ядерного шантажа и устроила тотальную мобилизацию. Он призвал мир решительно отреагировать на незаконные действия Москвы.

Президент Владимир Зеленский в тот же день объявил, что Украина подала заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре. По мнению гаранта, государство прошло свой путь для вступления в Альянс.

"Мы делаем свой определяющий шаг, подписывая заявку Украины на вступление в ускоренном порядке в НАТО", - подчеркнул глава государства.

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