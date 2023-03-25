Генштаб ошибся: Гуменюк объяснила, почему военные запутались с "выводом" оккупантов из Новой Каховки

Оказалось, что в Новой Каховке российские оккупанты провели массовую ротацию подразделений.

Генштаб ошибся, когда говорил о бегстве оккупантов из Новой Каховки / Коллаж фото скриншот из видео, Минобороны РФ

23 марта в Генштабе заявили о том, что российские оккупанты вышли из Новой Каховки на Херсонщине. Однако позже оказалось, что это не так. Спикер обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона объяснила, почему Генштаб ошибся.

Оказалось, что российское командование действительно вывело из Новой Каховки подразделения оккупантов. Однако это была лишь массовая ротация и после вывода одних подразделений в город зашли другие.

"Военные тоже верят в хорошее и иногда выдают желаемое за действительное. Сначала это была такая массированная ротация, которая в принципе спровоцировала понимание, что войска упаковываются и выходят", - сказала Гуменюк.

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Что известно о ситуации в Новой Каховке

Напомним, 23 марта Генштаб сообщил, что все подразделения российской армии вышли из Новой Каховки, расположенной на левом берегу Днепра в Херсонской области. В ВСУ отметили, что оккупанты перед выходом из города обошли ближайшие дома местного населения с целью наживы.

"Оккупанты конфисковывали у гражданского населения в больших количествах бытовую и электронную технику, драгоценности, элементы одежды и мобильные телефоны", - говорится в сообщении.

Позже в Генштабе заявили, что российские оккупанты до сих пор находятся в Новой Каховке. Информация о том, что они покинули город, оказалась некорректной.

"Оккупанты до сих пор временно находятся в Новой Каховке. Информация о якобы отходе противника из данного населенного пункта была обнародована в результате некорректного использования имеющихся данных", - говорится в сообщении.

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