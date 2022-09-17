УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Германия продаст Украине 18 САУ RCH-155, но раньше 2025 года ждать поставок не стоит - СМИ

17 сентября 2022, 14:30

САУ может стрелять на расстояние до 54 километров.

САУ RCH-155
Украина получит от Германии САУ RCH-155 / Милитарный

Украина уже два месяца просит Германию дать разрешение на покупку мощных самоходных артиллерийских установок RCH-155. Заключение контракта еще в середине июля обсуждали министры обороны Алексей Резников и Кристине Ламбрехт. И вот наконец-то Федеральное правительство Германии одобрило продажу 18 САУ. Об этом сообщает Welt am Sonntag.

Стоимость этих колесных гаубиц составляет 216 миллионов евро.

"Это станет существенным вкладом в усиление эффективности украинских военных. Надеюсь, что федеральное правительство продолжит последовательно идти по этому пути", – сказал посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Однако стоит отметить, что производитель только будет начинать изготавливать САУ. Поставки стоит ожидать не раньше 2025 года.

Что известно о САУ RCH-155

Это колесная самоходная артиллерийская установка с дальностью стрельбы до 54 километров высокоточными снарядами V-LAP. Гаубица производит девять выстрелов в минуту.

САУ весит 39 тонн и способна передвигаться со скоростью до 100 км/ч. На одной заправке она может преодолеть до 700 км.

В Германии критикуют Шольца

Напомним, в Германии критикуют канцлера Шольца из-за того, что он не предоставляет Украине необходимые бронетранспортеры Marder. Руководитель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнесс Штрак-Циммерман из Свободной демократической партии призывает федеральное правительство Германии как можно скорее доставить в Украину 50 боевых машин пехоты Marder.

Председатель немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц обвинил правительство Шольца в том, что чиновники затягивают войну своими нерешительными действиями в поставках тяжелого вооружения. Он убежден, что Германия могла бы сделать больше.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о готовности поставлять Украине современную боевую технику и назвал войну России против нашего государства самым большим вызовом из всех, которые волнуют немецкое правительство.

Другие новости:

война в Украине САУ военная помощь вторжение России поставки оружия Германия
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

14:30

Германия продаст Украине 18 САУ RCH-155, но раньше 2025 года ждать поставок не стоит - СМИ

13:30

"Хлопки" под Белгородом – атака военной базы РФ, которая снабжает войска на севере Луганщины – ISWВидео

13:25

Арестович случайно назвал херсонского гауляйтера Спермоусовым после его слез в скоройВидео

12:52

В шкафах экономных и опытных хозяек стоит стакан с рисом: что он дает

12:11

Россия переносит "референдум" на Луганщине из-за наступления ВСУ на Донбассе – ОВАВидео

Реклама
12:02

ВСУ ликвидировали российского десантника, который говорил, что идет "защищать мирное небо РФ"Видео

11:41

"Как сосала, так и будет сосать вечно": Скабеева вызверилась на Собчак

11:35

ВСУ продвинулись на Донбассе: освобождены два населенных пунктаВидео

11:11

Премьер Индии публично отругал Путина за войну с Украиной – глава РФ поджал губы и опустил головуВидео

11:00

Тело легендарного Яшки Цыганкова нашли в Изюме: оккупанты убили его еще весной

10:38

"Это хитрая схема": Пугачева и Галкин решили "надуть" Россию

10:32

Путин не смог захватить всю Украину и сменит цели войны – ПентагонВидео

09:49

"Залужный - талантливый мужик": у Соловьева признали мастерство главкома ВСУВидео

09:35

ВСУ наступают в районе Донбасса, РФ может не удержать точку опоры на Луганщине – разведка Британии

09:13

В Мексике предложат план перемирия между Украиной и Россией на 5 лет

08:58

Так был ли "договорняк" по харьковскому прорыву?мнение

08:50

Бугры на лице: вдова Кобзона стала жертвой пластики

08:47

Армия Украины контрнаступает на Херсонщине и наносит удары по войскам РФ на трех участках – ISWВидео

07:50

"Гиркин "размазывает" Путина по стенке": Чорновил рассказал о восстании "ястребов" против диктатораВидео

07:21

Авиация и артиллерия ВСУ "зажгли" на юге: армию РФ проредили на десятки оккупантов

Реклама
07:05

Как почистить пуховик без стирки: 5 эффективных способов и основные правила

06:29

Путину нужна армия моральных уродов, а с такой не побеждаютмнение

06:17

День фармацевта Украины: сердечные поздравления и милые картинки к празднику

05:21

"Безумный" мед "неправильных" пчел: в чем польза и коварная опасность лакомства

04:50

Стрижка необыкновенной красоты, которую любят женщины с тонкими волосами

04:15

"Замурованный" Путин и оружие: эксперт назвал рецепт победы Украины в войнеВидео

03:30

Какой чай лучше бодрит – зеленый или черный

03:20

Самый вкусный и очень легкий ягодный пирог: простой рецепт, от которого невозможно оторватьсяВидео

02:30

"Зима" нагрянет в сентябре: Украину завалит снегом, синоптики назвали датуВидео

01:30

Соблазнительная йога: Даша Астафьева в одних сетчатых колготках встала на четвереньки

01:20

"Грешу всю свою жизнь": Киркоров оскандалился заявлением и раскрыл правду о проблемах со здоровьемВидео

01:03

Женский гороскоп на неделю 19-25 сентября: Тельцам – осторожность, Ракам – перемены, Козерогам – знаки удачиВидео

00:51

Приметы на 17 сентября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы стать богачеВидео

16 сентября, пятница
23:48

Капитан США объяснил, почему на Западе боятся победы Украины в войнеВидео

23:21

На Харьковщине русские солдаты пытали иностранных студентов - ЗеленскийВидео

23:03

Арестович рассказал, что может ускорить освобождение ДонбассаВидео

22:39

Оккупанты издевались над жителями Купянска, людям приходилось спать стоя

22:28

Нужно запастись к зиме: в Украине взвинтили цены на крупыВидео

22:00

Зеленский назвал условие сокращения западных поставок оружия УкраинеВидео

21:45

Три дня кричали из-под завалов: в Изюме в массовом захоронении обнаружили тела целой семьиВидео

Реклама
21:27

В Пентагоне поведали, когда передадут Украине первые системы NASAMSВидео

21:17

Максима Галкина не пустят в Россию: мужа Аллы Пугачевой признали иностранным агентомВидео

21:02

Скандал на Львощине: налоговики хотят начислить 106 млн грн НДС сомнительным компаниям

20:58

Украину накроет снежный циклон: синоптики назвали дату армагеддонаВидео

20:20

"Все по плану": Путин пофантазировал, якобы "воюет лишь частью своей армии"Видео

20:16

Путин заговорил о встрече с Зеленским и начал угрожать ракетным ударомВидео

20:10

Приметы на 18 сентября: какие 2 вещи нельзя делать, чтобы проблемы в жизнь не впуститьВидео

19:43

Гороскоп на сегодня, 17 сентября 2022: Ракам – находка, Весам – неприятности, Водолеям – знаки судьбыВидео

19:39

Угроза ракетной атаки: Россия разместила вокруг Украины 800 единиц авиацииВидео

19:39

ВСУ полностью освободили Купянск на ХарьковщинеВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Гороскоп
Новолуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять