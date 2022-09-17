Германия продаст Украине 18 САУ RCH-155, но раньше 2025 года ждать поставок не стоит - СМИ

Украина получит от Германии САУ RCH-155 / Милитарный

Украина уже два месяца просит Германию дать разрешение на покупку мощных самоходных артиллерийских установок RCH-155. Заключение контракта еще в середине июля обсуждали министры обороны Алексей Резников и Кристине Ламбрехт. И вот наконец-то Федеральное правительство Германии одобрило продажу 18 САУ. Об этом сообщает Welt am Sonntag.

Стоимость этих колесных гаубиц составляет 216 миллионов евро.

"Это станет существенным вкладом в усиление эффективности украинских военных. Надеюсь, что федеральное правительство продолжит последовательно идти по этому пути", – сказал посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Однако стоит отметить, что производитель только будет начинать изготавливать САУ. Поставки стоит ожидать не раньше 2025 года.

Что известно о САУ RCH-155

Это колесная самоходная артиллерийская установка с дальностью стрельбы до 54 километров высокоточными снарядами V-LAP. Гаубица производит девять выстрелов в минуту.

САУ весит 39 тонн и способна передвигаться со скоростью до 100 км/ч. На одной заправке она может преодолеть до 700 км.

В Германии критикуют Шольца

Напомним, в Германии критикуют канцлера Шольца из-за того, что он не предоставляет Украине необходимые бронетранспортеры Marder. Руководитель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнесс Штрак-Циммерман из Свободной демократической партии призывает федеральное правительство Германии как можно скорее доставить в Украину 50 боевых машин пехоты Marder.

Председатель немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц обвинил правительство Шольца в том, что чиновники затягивают войну своими нерешительными действиями в поставках тяжелого вооружения. Он убежден, что Германия могла бы сделать больше.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о готовности поставлять Украине современную боевую технику и назвал войну России против нашего государства самым большим вызовом из всех, которые волнуют немецкое правительство.

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