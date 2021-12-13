Германия – страна-мечта для граждан Украины: где хотят работать и отдыхать украинцы

Украины хотели бы отправиться на работу или в путешествие в Германию - опрос / Reuters

Около половины украинцев хотели бы уехать на заработки в ФРГ, большинство респондентов готовы отправиться в путешествие в эту страну. При этом многие готовы принять гостей из Германии в случае наличия такой возможности. Также украинцы готовы рекомендовать к покупке и немецкие товары. Наименее привлекательной для граждан Украины страной в вопросе работы и путешествий является Молдова.

Об этом говорится в результатах опроса фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива, проведенного совместно с Киевским международным институтом социологии. Исследование проводилось в период с 22 октября по 12 ноября среди 2003 респондентов.

Украинцы хотели бы работать в Германии

Согласно данным опроса, около 47,8% респондентов предпочли бы уехать на постоянную или временную работу в Германию. В Чехию на работу готовы отправиться 38,1% респондентов, в Австрию 32,4%, в Литву 23,8%, в Словакию 21,8%, в Венгрию 13,4%, в Румынию 7,8%.

Меньше всего украинцев хотели бы поехать на работу в Молдову – 6,7%.

Ни в одну из вышеуказанных стран не отправились бы 32,7% опрошенных. Около 0,6% не смогли ответить на вопрос.

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Куда украинцы готовы уехать в путешествие

И здесь снова лидером выступает ФРГ. Именно в Германию хотели бы отправиться 67,5% украинцев в туристических целях или на отдых. На втором месте Австрия – 64,1%. Третье место занимает Чехия – 63,4%. Четвертая Литва – 52,1%. Далее идут Польша (51,7%), Словакия (49,4%), Венгрия (42,6%) и Румыния (34,8%).Читайте такжеБольше половины иностранцев – из Украины: в Польшу перебрались уже свыше 300 000 украинцев

В Молдову готовы поехать на отдых только 33% украинцев.

Около 7,8% украинцев не хотели бы ехать в туристических целях ни в одно из вышеуказанных государств. Около 1,4% не ответили на вопрос.

Украинцы готовы принимать гостей

Около 74,3% украинцев готовы принять у себя гостей из Польши. Жителей Германии ждут в гости 73,6%. Чехии – 72,3%. Литвы – 69%, Австрии – 67,7%, Словакии – 66,4%, Молдовы – 59%, Венгрии — 58,6%, Румынии — 53,6%.

Примерно 7,8% украинцев ни вовсе не хотят видеть гостей из указанных выше стран. Около 1,4% респондентов не знают точного ответа на данный вопрос.

Украинцы советуют покупать товары из Германии

Именно товары из Германии, исходя из собственного опыта, советуют покупать 79,9% украинцев, которые приняли участие в исследовании. На втором месте товары из Польши – 57,4%. Продукцию из Венгрии советуют покупать 57,2% украинцев, а из Австрии – 56,2%. Из Литвы – 46,2%, из Словакии – 43,5%, из Венгрии – 38%, из Румынии – 29,4%. Товары из Польши рекомендуют только 29,2% украинцев.

Подчеркивается, что социологический опрос проводился по заказу Института центральноевропейской стратегии. Метод исследования – телефонное интервью при помощи компьютера на базе случайной выборки номеров мобильных телефонов.

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