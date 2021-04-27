Глава МИД назвал красные линии для Украины в переговорах по Донбассу

Кулеба высказался о переговорах с Переговоры с "ЛДНР".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что прямые переговоры с лидерами так называемых "ЛНР" и "ДНР" - это красная линия для нашей страны.
Как заявил Кулеба в программе HARDtalk на телеканале BBC News World, такие линии Украина никогда не перейдет.
"Нет. Это красная линия, которую мы не перейдем. Президент очень тверд в этом. Мы все знаем, что это Россия напала на Украине. Мы все знаем, что ключ от урегулирования конфликта - в Москве, и мы не будем разговаривать с их марионетками", - сказал Кулеба.
По мнению Кулебы, угроза нападения со стороны России все еще не исчезла.
"Отвод российских войск от Украины не означает полной деэскалации ситуации", - добавил министр.
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Войска России - о чем ранее сообщал Главред:
- Министр обороны РФ Сергей Шойгу 21 апреля обвинил НАТО в "противодействии нормализации" ситуации в странах Ближнего Востока и Закавказья. По этой причине, как заявил он, россияне усиливают боеспособность войск Южного военного округа и предпринимают шаги с целью стратегического сдерживания противника.
- 22 апреля Шойгу заявил, что военные подразделения Южных и Западных военных округов возвращаются в свои постоянные пункты дислокации с 23 апреля. Воинские формирования РФ были подведены к границам Украины под предлогом проведения учений.