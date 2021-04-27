Глава МИД назвал красные линии для Украины в переговорах по Донбассу

Дмитрий Кулеба высказался об агрессии РФ / УНИАН

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что прямые переговоры с лидерами так называемых "ЛНР" и "ДНР" - это красная линия для нашей страны.

Как заявил Кулеба в программе HARDtalk на телеканале BBC News World, такие линии Украина никогда не перейдет.

"Нет. Это красная линия, которую мы не перейдем. Президент очень тверд в этом. Мы все знаем, что это Россия напала на Украине. Мы все знаем, что ключ от урегулирования конфликта - в Москве, и мы не будем разговаривать с их марионетками", - сказал Кулеба.

По мнению Кулебы, угроза нападения со стороны России все еще не исчезла.

"Отвод российских войск от Украины не означает полной деэскалации ситуации", - добавил министр.

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