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Глава ОТГ на Закарпатье оправдался за гимн Венгрии на присяге

1 декабря 2020, 23:15

Руководитель утверждает, что сначала депутаты исполнили украинский гимн.

Перед гимном Венгрии якобы депутаты пели гимн Украины / Фото: скриншот из видео

Глава Сюртовской сельской объединенной территориальной громады Ужгородского района Закарпатской области Арпад Пушкарь назвал провокацией видео, на котором зафиксировано исполнение гимна Венгрии украинскими местными депутатами.

Как сообщает УНИАН, глава ОТГ пояснил, что во время первой сессии совета ОТГ, которая проходила 21 ноября, председатель ТИК объявил результаты выборов, а затем депутаты приняли присягу.

"После этого я, как председатель, и все присутствующие вновь избранные депутаты принесли присягу, и все читали ее на украинском языке. Также депутаты и присутствующие в зале граждане пели гимн Украины, и только после исполнили гимн Венгрии", — рассказал глава Сюртовской ОТГ.

По словам Пушкаря, из 22 депутатов 17 — представители венгерского нацменьшинства, поэтому было принято решение исполнить гимн Венгрии.

Читайте такжеНа Закарпатье СБУ прикрыла фонд, ориентированный на Венгрию"Мы считаем обнародование такого видео провокацией. Это сделали конкуренты, которые тоже баллотировались на пост главы ОТГ, но не прошли, теперь они хотят сделать межнациональный конфликт. Не знаю, кому он на руку, ведь мы всегда жили мирно. И сейчас есть чем заниматься, а не этим", — добавил он.

Руководитель добавил, что все сессии проводятся на украинском языке или на двух, чтобы всем было понятно. На территории ОТГ, подчеркнул он, проживает около 95 тысяч человек, из которых представители венгерского нацменьшинства составляют 68%.

Скандал с гимном Венгрии на Закарпатье

  • В Закарпатской области новоизбранные депутаты Сюртовской ОТГ вместе с председателем громады после присяги хором исполнили гимн Венгрии.

  • Служба безопасности Украины проверяет информацию о возможных признаках противоправной деятельности депутатов Сюртовской сельской объединенной территориальной общины Ужгородского района Закарпатской области, которые во время принятия присяги исполнили национальный гимн Венгрии.

  • В связи с вопиющим инцидентом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба вызвал "на ковер" венгерского посла Иштвана Ийдярто - дипломаты говорили о ситуации на Закарпатье и отношениях между странами.

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