"Главное - кофе!": Сеть возмутило меню государственного садика с одним овощем и фруктом

Детям в садике обещают давать кофе / Pixabay

В Украине на слуху вопрос о питании в учебных заведениях. Особенно он обострился в последнее время, когда власти решили существенно обновить меню в школах и детских садах. Свидетельством этому является недавний пост журналистки Ярославы Шумик, которая поинтересовалась, чем будут кормить ее ребенка в садике. Публикация стала резонансной и получила бурное обсуждение в Сети.

Продолжили тему журналисты ТСН, которые в программе Сніданок з 1+1 рассказали подробнее о нововведениях.

"Попросила меню, чтобы понять: когда и что будет есть мой ребенок. Получила список с одним овощем, одним фруктом и кофе!", - рассказала экс-журналистка 1+1 Ярослава Шумик, старший сын которой с сентября идет в садик.

Речь идет о государственном заведении. Мать двоих детей и множество пользователей соцсетей возмутил факт одного упоминания о кофе. Ведь, как подчеркнула Ярослава, указано именно кофе, а не какао.

В свою очередь директор ДУЗ Наталья Ставняцкая добавила, что "меню составляет группа ответственных за питание. Потом документ утверждается руководителем учреждения и одобряется Госпродпотребслужбой. Именно последняя инстанция проверяет нормы и документацию, идти наперекор которой никто не в силе".

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При этом, известно, что стоимость питания в государственном садике колеблется в пределах 68 грн в день. Льготные категории населения освобождены от этой платы.

Однако, журналисты выяснили, что меню для дошкольных учреждений не менялось в течение последних 17 лет. А то, которое правительство утвердило в марте текущего года, будет единственным для всех садиков Украины. Его хвалят за обогащение фруктами и овощами.

Каким будет питание в детсадах и школах: что известно

В новом меню, презентованном первой леди Еленой Зеленской, 160 блюд. Под запретом колбасы, сосиски и консервы. Однако разрешены специи, увеличено количество фруктов, мяса и молочных продуктов, есть блюда для тех, у кого аллергия на молоко, уменьшено количество хлеба, сахара и соли.

Пищеблоки переоборудованы по-новому. В них нет сковородок, зато есть духовки. Жарить категорически запрещено.

Идея переформатирования питания в школах и детских садах принадлежит супруге президента Владимира Зеленского Елене Зеленской, главе Минобразования Сергею Шкарлету, министру здравоохранения Виктору Ляшко, заместителю министра экономики Сергею Глущенко, председателю Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владиславе Магалецкой и шеф-повару, идеологу проекта по изменению культуры питания CultFood Евгению Клопотенко, которые неоднократно пропагандировали здоровое питание на форумах и в школьных столовых.