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Гончаренко лишили слова в ПАСЕ из-за доноса российского делегата

27 апреля 2021, 15:50
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Нардеп рассказал, что его лишили голоса в ПАСЕ на три месяца из-за доноса председателя российской делегации Петра Толстого.

Гончаренко
Гончаренко лишили слова в ПАСЕ из-за жалобы российского делегата / УНИАН

Народного депутата Украины от партии Европейская солидарность Алексея Гончаренко на три месяца лишили слова в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

"Меня лишили слова в ПАСЕ на три месяца из-за доноса председателя российской делегации Толстого по ситуации на зимней сессии. Рассмотрение жалобы от президента ПАСЕ Дамса из-за украинского флага и вопроса Меркель перенесли на начало июня", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале во вторник, 27 апреля.

По словам нардепа, такое решение руководства ПАСЕ было принято не из-за инцидента с флагом на заседании 20 апреля, а из-за жалобы главы российской делегации.

"Тогда я назвал его антисемитом, украинофобом и негодяем. Также сказал о его царе Путине и о комнате грязи во дворце в Геленджике, где на самом деле есть место для Толстого. В этом доносе он написал, что я оскорбил его целых два раза, и назвал мою речь hate speech", - объяснил Гончаренко ситуацию.

Скандалы с Гончаренко в ПАСЕ – о чем сообщалось ранее:

  • 20 апреля народный депутат Украины Алексей Гончаренко устроил в ПАСЕ сразу два скандала за день.
  • Выступая с места, Гончаренко развернул простреленный флаг Украины с фронта на Донбассе. В ответ президент ассамблеи Хендрик Дамс прервал его выступление, отключив тому микрофон.
  • Также Гончаренко попытался добиться от канцлера Германии Ангелы Меркель признания, что та считает лидера России Владимира Путина убийцей. Однако однозначного ответа немецкий политик не дала. Ее формулировки оказались весьма дипломатичными.

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