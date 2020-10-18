Госпитали на стадионах: экс-министр назвал главную ошибку властей

Олег Мусий оценил ситуацию в больницах Украины / УНИАН

В больницах Украины сложилась критическая ситуация из-за коронавируса, заявил бывший министр здравоохранения, президент Всеукраинского врачебного общества Олег Мусий.

Как подчеркнул он в интервью на Апострофе, очень много врачей, оказывающих специализированную помощь, болеют сами.

"Человек должен находится на лечении месяц, а персонал - на самоизоляции. Кто их заменит? Поэтому все эти идеи об открытии полевых госпиталей на стадионах - кто там будет работать? Некому реально физически работать. Человек же не может работать 25 часов в сутки", - подчеркнул эксперт.

Экс-глава Минздрава считает, что в Украине необходимо использовать потенциал специалистов, работавших в санэпидемслужбе.

"И президент Зеленский еще год назад дал задание предыдущим министрам - восстановление эпидемиологической части санэпидемслужбы. Эта служба как раз должна заниматься прогнозированием, обнаружением очагов заражения, дезинфекцией, контактами и тому подобное. Сегодня никто это не делает, и никто не отвечает. Ни Радуцкий, который обещал, ни министр Степанов, ни министр Скалецкая, ни Зеленский в конце концов", - добавил Мусий.

Ранее Мусий заявил о том, что в Украине четырехзонный карантин, введенный из-за эпидемии коронавируса, является неэффективным.

По его словам, необходимо вести речь о введении чрезвычайного положения.

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Как известно, в Киеве, Одессе и Мариуполе начали готовиться к развертыванию инфекционных госпиталей на базе больших помещений, в частности, в столице это может быть Дворец спорта.

Президент Владимир Зеленский поручил готовить ведомственные больницы и учреждения, подчиненные Национальной академии медицинских наук, к принятию больных СOVID-19.

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